Farma 5, odcinek 10: Odejście Janusza wstrząśnie uczestnikami. Łzy, szok i pierwszy męski sojusz

Szok po decyzji Janusza

To, co wydarzy się po odejściu Janusza w 10. odcinku programu "Farma", trudno będzie opisać inaczej niż jako prawdziwy wstrząs. Jego decyzja spadnie na farmerów jak grom z jasnego nieba. Część uczestników nie będzie w stanie ukryć emocji i przyzna, że wciąż nie dowierza w to, co się stało. W gospodarstwie zapanuje atmosfera smutku i dezorientacji. Nie wszyscy jednak poddadzą się nastrojowi "żałoby". Aksel otwarcie przyzna, że przyjechał na Farmę wygrać, a nie ulegać emocjom. Jego postawa wyraźnie podzieli grupę.

Nowy układ sił na gospodarstwie. Padnie męski sojusz

Odejście jednego z najbardziej doświadczonych uczestników zachwieje poczuciem bezpieczeństwa wśród farmerów. Rozpoczną się spekulacje, kto przejmie inicjatywę i zostanie nowym Farmerem Tygodnia. Brak silnej postaci może sprawić, że rywalizacja stanie się jeszcze bardziej bezwzględna.

Zbliżająca się nominacja do pojedynku wystawi wszystkich na poważną próbę. W przypływie emocji męska część grupy zdecyduje się na nieoczekiwany krok i zawiąże sojusz. Czy okaże się trwały, czy rozpadnie się przy pierwszej konfrontacji? I jak na tę decyzję zareagują farmerki?

Jedno jest pewne – po odejściu Janusza na Farmie nic już nie będzie takie samo.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:30 oraz w piątki o 19:55 na antenie Polsatu.