Barwy szczęścia. Tomek ukryje przed matką rozstanie z Oliwką. Zaskakujący ruch Wandy

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-08-17 20:12

W nowym sezonie "Barw szczęścia" ozstanie Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) i Tomka (Jakub Sokołowski) niedługo pozostanie tajemnicą? Matka Kępskiego nie będzie miała pojęcia o tym, że ukochana go zostawiła z powodu jego dawnej miłości, Grażyny (Kinga Suchan). Nie dość, że Tomek zapowie Oliwce, że Grażyna zawsze była i będzie obecna w jego życiu, to jeszcze ukryje przed Wandą (Maja Barełkowska), że został sam. Niespodziewanie na początku następnego sezonu "Barw szczęścia" Wanda postanowi wyciągnąć rękę do Oliwki na zgodę... Poznaj szczegóły.

Czy Oliwka i Tomasz Kępski będą znów razem w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

Porzucony Tomek w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach będzie robił dobrą minę do złej gry, wierząc w to, że Oliwka do niego wróci. Niestety wiele będzie wskazywało na to, że ich związek skończy się bezpowrotnie, że dopóki Grażyna będzie blisko Kępskiego, nie ma mowy o tym, by Oliwka zapanowała nad zazdrością o pierwszą wielką miłość swojego faceta. 

Na początku nowego sezonu "Barw szczęścia" Tomek będzie się jeszcze łudził, że odzyska Oliwkę, że dziewczyna do niego wróci i odbuduje zaufanie, jakie stracił, kiedy Grażyna coraz bardziej zaczęła ingerować w ich wspólne życie. Po odejściu od Kępskiego do Oliwki dotrze, że nie ułożą sobie już razem życia. Jednak pewnego dnia Tomek zjawi się w biurze jej firmy "O'live" i poprosi ją, by dała mu jeszcze jedną szansę. Uprzedzi jednak, że nie zapomni o przeszłości, by ją zadowolić. Poza tym Oliwka usłyszy od ukochanego, że Grażyna była i zawsze będzie dla niego ważna... Nic dziwnego, że Oliwka nie zmieni zdania w kwestii rozstania.Zobacz też: Barwy szczęścia. Ewa w ciąży! Taka będzie reakcja Grzelaków na sensacyjną nowinę, że urodzi dziecko Romea!

Nieoczekiwany ruch Wandy wobec Oliwki w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

Jakby tego było mało w jednym z odcinków "Barw szczęścia" na początku września Tomek uzna, że póki co ukryje przed matką rozstanie z Oliwką, nie powie jej o problemach z dziewczyną. Niespodziewanie Wanda zaproponuje mu, by przyszedł do niej z narzeczoną na obiad, bo będzie chciała zaprzyjaźnić się z Oliwką. Chociaż do tej pory sceptycznie podchodziła do związku jednego syna, nie widziała w jego wybrance przyszłej synowej. 

Kłamstwo Tomka w sprawie rozstania z Oliwką w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Nie dość, że Tomek w kolejnym sezonie "Barw szczęścia" okłamie Wandę w sprawie Oliwki, to jeszcze postara się odegrać przed matką rolę szczęśliwego faceta. Kępska jednak domyśli się, że jej syn nie mówi jej całej prawdy i zwyczajnie coś kręci na temat swojej ukochanej. 

- Przyszlibyście z Oliwką na kolację? - zaproponuje Tomek, a on od razu zacznie szukać wymówki, żeby wykręcić się od spotkania z matką.

- Oliwka ciągle albo jest w rozjazdach, albo pracuje do późna... - okłamie ją Kępski, lecz Wanda nie odpuści. - Na pewno znajdziemy jakiś termin - stwierdzi. 

Barwy szczęścia. Oto, co czeka Oliwkę w nowym sezonie. Znów będzie w związku
Tomek Kępski pochylony nad stołem rozmawia z siedzącą matką Wandą. O kłamstwach w Barwach szczęścia czytaj w SE Superseriale.
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