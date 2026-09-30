Barwy szczęścia, odcinek 3409: Ostra kłótnia Kasi i Mariusza! Nie wytrzyma z zazdrości o Jankę - ZDJĘCIA

Mariusz od rana w 3409 odcinku "Barw szczęścia" będzie myślał tylko o Jance! Kasia natychmiast straci cierpliwość

W 3409 odcinku "Barw szczęścia" napięcie między Kasią i Mariuszem pojawi się praktycznie chwilę po przebudzeniu. Karpiuk nie będzie planował spokojnego poranka z ukochaną. Szybko oznajmi, że musi jechać do Janki i kolejny raz jej pomóc. Dla Mariusza sprawa będzie prosta. Dąbrowska dopiero co straciła ojca, a on od początku będzie miał poczucie, że nie może zostawić jej samej z ogromem problemów. Już wcześniej Karpiuk zaangażuje się w organizację pogrzebu i otoczy Jankę szczególną opieką. Kasia przez długi czas będzie akceptowała jego zachowanie, rozumiejąc, w jak trudnym położeniu znalazła się młoda kobieta.

Tyle że w 3409 odcinku "Barw szczęścia" wyrozumiałość Kasi praktycznie się skończy. Górka zacznie mieć poczucie, że Mariusz nie tylko pomaga Jance, ale coraz bardziej podporządkowuje jej problemy całe swoje życie. A razem z nim również życie własnej rodziny. Kiedy Karpiuk zacznie szykować się do wyjazdu, Kasia zejdzie do niego i przypomni o rzeczy znacznie bardziej przyziemnej - niedziałającej spłuczce. Niby będzie chodziło tylko o drobną domową usterkę, ale szybko stanie się jasne, że w 3409 odcinku "Barw szczęścia" spłuczka będzie jedynie pretekstem do wyrzucenia z siebie wszystkiego, co od dawna narastało.

Ostra kłótnia Kasi i Mariusza o Jankę w 3409 odcinku "Barw szczęścia"

W 3409 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wprost da ukochanemu do zrozumienia, że ich własny dom zaczyna się sypać, a on zachowuje się tak, jakby największym problemem była wyłącznie sytuacja Janki. Górka nie będzie chciała dłużej akceptować układu, w którym każda prośba sąsiadki automatycznie okazuje się ważniejsza od wszystkiego, co dzieje się u nich. Mariusz może próbować tłumaczyć, że Janka przeżywa żałobę i zwyczajnie potrzebuje pomocy.

Problem w tym, że w 3409 odcinku "Barw szczęścia" Kasia nie będzie już patrzyła na jego zachowanie wyłącznie jak na bezinteresowną pomoc. Kobieta jeszcze bardziej się wścieknie, gdy w samym środku kłótni odezwie się telefon Mariusza i na ekranie pojawi się właśnie Janka... Dla Kasi będzie to wręcz symboliczne. Ona będzie tłumaczyła partnerowi, że Dąbrowska pochłania każdą jego wolną chwilę, a ta dokładnie wtedy ponownie spróbuje się z nim skontaktować.

Kiedy 3409 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3409 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę 30 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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