Barwy szczęścia, odcinek 3409: Tak Janka odwdzięczy się Mariuszowi za pomoc! Kasia będzie wściekła - ZDJĘCIA

Kasia w 3409 odcinku "Barw szczęścia" przygotuje rodzinny obiad, ale Mariusz wróci najedzony od Janki

W 3409 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja pomiędzy Kasią i Mariuszem będzie napięta już od samego rana. Karpiuk po przebudzeniu znów zacznie szykować się do wyjazdu do Janki, której po śmierci ojca nieustannie pomaga w kolejnych sprawach. Dla niego będzie to zwyczajna troska o osobę w trudnym położeniu. Kasia zacznie jednak odbierać jego zaangażowanie zupełnie inaczej.

Mimo porannej kłótni w 3409 odcinku "Barw szczęścia" Górka postanowi przygotować obiad dla całej rodziny. Będzie mogła liczyć, że kiedy Mariusz wróci, choć przez chwilę pobędą razem i zjedzą spokojny posiłek. Szybko przekona się jednak, że Janka po raz kolejny zdążyła ją uprzedzić. Mariusz wróci do domu i bez większego zastanowienia oznajmi, że właściwie nie jest już głodny. Powód? Zje obiad właśnie u Janki...

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- Zjadłem obiad u Janki... - Zjadłeś obiad u Janki?! - No tak, na wsi jest taki zwyczaj, że jak komuś pomagasz, albo jedziesz na usługę to cię obiadem częstują. - No to szkoda, że w domu żadnych usług nie wykonujesz. - Wiesz, jednak zjem. Powiem ci, że Janka to bardzo słabo gotuje...

Janka w 3409 odcinku "Barw szczęścia" coraz bardziej namiesza w związku Kasi i Mariusza?

W 3409 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz nadal nie będzie dostrzegał w zachowaniu Janki niczego podejrzanego. Będzie przekonany, że pomaga kobiecie, która po śmierci ojca została z ogromem problemów i potrzebuje wsparcia. Nie zamierza zostawić jej samej tylko dlatego, że Kasia zaczęła być zazdrosna.

Górka będzie patrzyła na wszystko zupełnie inaczej. Najpierw Mariusz od rana pojedzie do Janki zamiast zająć się sprawami w domu. Później okaże się, że sąsiadka dzwoni do niego nawet w trakcie ich kłótni. A gdy Karpiuk wróci, w 3409 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że zdążył jeszcze zjeść u niej obiad.

Kiedy 3409 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3409 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę 30 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.