Pierwsza miłość, odcinek 4254: Niezręczne spotkanie Emilki z Iloną. Nie będzie mogła się po tym pozbierać - ZDJĘCIA

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-09-30 10:02

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka (Anna Ilczuk) będzie musiała zmierzyć się z Iloną (Sylwia Gola)! Bartek (Rafał Kwietniewski) przyjedzie do Wadlewa i wcześniej uprzedzi byłą żonę, że chciałby zabrać Norberta na spacer razem ze swoją nową partnerką. Emilka natychmiast przypomni mu, że przecież wspólnie ustalili, iż jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby wprowadzać Ilonę do życia ich syna. Ostatecznie jednak ustąpi. Spotkanie okaże się wyjątkowo niezręczne - Emilka nie będzie chciała pomocy Ilony, a sam Norbert również nie poczuje się przy niej swobodnie. Dla Miedzianowskiej będzie to bolesne zderzenie z faktem, że inna kobieta coraz mocniej wchodzi do rodziny, którą kiedyś tworzyła z Bartkiem...

Bartek w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" przyjedzie do Norberta z Iloną! Emilka od razu przypomni mu ich umowę

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek będzie chciał spędzić dzień z Norbertem, ale tym razem nie przyjedzie do syna sam. Jeszcze zanim zjawi się w Wadlewie, zadzwoni do Emilki i zapyta, czy nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby towarzyszyła mu Ilona. Dla Emilki będzie to spore zaskoczenie. Kobieta od razu przypomni byłemu mężowi, że przecież rozmawiali już o jego nowej partnerce i wspólnie doszli do wniosku, że na poznawanie jej z Norbertem jest jeszcze za wcześnie. Miedzianowska nie będzie chciała, żeby chłopiec został nagle wrzucony w zupełnie nową sytuację i musiał natychmiast zaakceptować Ilonę jako ważną osobę w życiu ojca.

Bartek w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" spojrzy na sprawę inaczej. Jego związek z Iloną zrobi się coraz poważniejszy, a lekarka przestanie być wyłącznie kobietą, z którą spotyka się od czasu do czasu. Już wcześniej para zacznie planować wspólną przyszłość, a Ilona zaproponuje nawet Miedzianowskiemu wspólne zamieszkanie.

Spotkanie Emilki z Iloną w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" będzie wyjątkowo niezręczne

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" już od pierwszych chwil stanie się jasne, że zgoda Emilki wcale nie oznacza, że pogodziła się z całą sytuacją. Widok Bartka przyjeżdżającego do Wadlewa razem z Iloną mocno na nią podziała.

Nie będzie przecież chodziło o przypadkowe spotkanie na ulicy. W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Ilona pojawi się przy ich synu jako obecna partnerka Bartka. Dla Emilki będzie to namacalny dowód, że były mąż naprawdę układa sobie życie u boku innej kobiety. Sytuacja okaże się szczególnie trudna również dlatego, że historia Emilki i Bartka wcale nie będzie emocjonalnie zamknięta. Oboje zdążą ponownie się do siebie zbliżyć, a między nimi dojdzie nawet do nocy, po której Bartek będzie musiał powiedzieć Ilonie prawdę o zdradzie. Mimo tego ostatecznie zdecyduje się pozostać przy nowej partnerce.

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" napięcie szczególnie mocno będzie widoczne podczas bezpośredniego kontaktu obu kobiet. Ilona spróbuje wyciągnąć rękę do Emilki i zaoferować jej pomoc, ale jej gest nie spotka się z ciepłym przyjęciem. Emilka nie będzie chciała niczego od nowej partnerki Bartka. Może odebrać nawet zwykłą uprzejmość jako próbę wejścia za daleko w jej prywatne życie...

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4254 odcinka

Odcinek 4254. serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

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