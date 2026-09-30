Pierwsza miłość, odcinek 4254: Niezręczne spotkanie Emilki z Iloną. Nie będzie mogła się po tym pozbierać - ZDJĘCIA

Bartek w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" przyjedzie do Norberta z Iloną! Emilka od razu przypomni mu ich umowę

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek będzie chciał spędzić dzień z Norbertem, ale tym razem nie przyjedzie do syna sam. Jeszcze zanim zjawi się w Wadlewie, zadzwoni do Emilki i zapyta, czy nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby towarzyszyła mu Ilona. Dla Emilki będzie to spore zaskoczenie. Kobieta od razu przypomni byłemu mężowi, że przecież rozmawiali już o jego nowej partnerce i wspólnie doszli do wniosku, że na poznawanie jej z Norbertem jest jeszcze za wcześnie. Miedzianowska nie będzie chciała, żeby chłopiec został nagle wrzucony w zupełnie nową sytuację i musiał natychmiast zaakceptować Ilonę jako ważną osobę w życiu ojca.

Bartek w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" spojrzy na sprawę inaczej. Jego związek z Iloną zrobi się coraz poważniejszy, a lekarka przestanie być wyłącznie kobietą, z którą spotyka się od czasu do czasu. Już wcześniej para zacznie planować wspólną przyszłość, a Ilona zaproponuje nawet Miedzianowskiemu wspólne zamieszkanie.

Spotkanie Emilki z Iloną w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" będzie wyjątkowo niezręczne

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" już od pierwszych chwil stanie się jasne, że zgoda Emilki wcale nie oznacza, że pogodziła się z całą sytuacją. Widok Bartka przyjeżdżającego do Wadlewa razem z Iloną mocno na nią podziała.

Nie będzie przecież chodziło o przypadkowe spotkanie na ulicy. W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Ilona pojawi się przy ich synu jako obecna partnerka Bartka. Dla Emilki będzie to namacalny dowód, że były mąż naprawdę układa sobie życie u boku innej kobiety. Sytuacja okaże się szczególnie trudna również dlatego, że historia Emilki i Bartka wcale nie będzie emocjonalnie zamknięta. Oboje zdążą ponownie się do siebie zbliżyć, a między nimi dojdzie nawet do nocy, po której Bartek będzie musiał powiedzieć Ilonie prawdę o zdradzie. Mimo tego ostatecznie zdecyduje się pozostać przy nowej partnerce.

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" napięcie szczególnie mocno będzie widoczne podczas bezpośredniego kontaktu obu kobiet. Ilona spróbuje wyciągnąć rękę do Emilki i zaoferować jej pomoc, ale jej gest nie spotka się z ciepłym przyjęciem. Emilka nie będzie chciała niczego od nowej partnerki Bartka. Może odebrać nawet zwykłą uprzejmość jako próbę wejścia za daleko w jej prywatne życie...

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4254 odcinka

Odcinek 4254. serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

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