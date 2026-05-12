Barwy szczęścia, odcinek 3387: Szybki ślub Bruna i Karoliny! Tak dadzą się ponieść w Las Vegas - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3387 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3387 odcinku "Barw szczęścia" Karolina będzie zaskoczona, gdy Bruno nagle wyskoczy z propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Tym bardziej, że nie będzie pewna, czy będzie on wiążący. Jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl Stański zapewni ja, że wszystko odbędzie się zgodnie z prawem.

- Chcesz, żeby ślubu udzielił nam facet w przebraniu Elvisa? - zapyta go Karolina.

- Wszystko zgodnie z prawem - zapewni ją Bruno, tłumacząc, iż udzieli im go prawdziwy urzędnik - Wszystko już dograne... No chyba... że to głupi pomysł i wcale tego nie chcesz. Jeśli tak, to zaraz tam pójdę... - zacznie Stański, ale Różańska nawet nie pozwoli mu dokończyć - Niczego nie odwołuj. Chcę tego ślubu! Kocham cię i zostanę twoją żoną!

Tyle tylko, że wtedy w 3387 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się kolejny problem, bo Różańska nie będzie miała się w co ubrać. Wszystko przez to, że zabierze ze sobą wyłącznie czarne sukienki, które nie będą pasować do ślubu! I stąd znów zacznie mieć wątpliwości!

- Jak ja przy tobie wypadnę? Jakbym się wybierała na czyjś pogrzeb - westchnie Karolina, po czym doda - Przepraszam, ale to chyba dzieje się za szybko. Może powinniśmy poczekać, wrócić do Polski.

Bruno rozwieje wątpliwości Karoliny w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Bruno w 3387 odcinku "Barw szczęścia" i na to znajdzie rozwiązanie, bo przecież w hotelu będą sklepy w tym także i te odzieżowe, gdzie Karolina będzie w stanie coś dla siebie znaleźć. Tyle tylko, że w stylu kowbojskim.

- Jak my wyglądamy? Jak Dobromir ze swoją koleżanką na balu przebierańców w przedszkolu - zaśmieje się Różańska, ale radość szybko minie - W najśmielszych snach bym nie przypuściła, że w takim stroju pójdę na swój ślub...

Ale to w 3387 odcinku "Barw szczęścia" właśnie stanie się faktem, gdy po chwili Bruno pokaże jej już prawdziwe obrączki, a następnie wspólnie wkroczą do sali ślubów, gdzie Karolina znów się zaskoczy, gdy zobaczy, kto ma udzielić im ślubu.

- Czy ten facet to na pewno urzędnik? - zapyta Bruna.

- Tak. To legalny urzędnik, znalazłem go na stronie tego domu ślubów - zapewni ją Stański.

Stański pożałuje ekspresowego ślubu z Różańską w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

Wówczas w 3387 odcinku "Barw szczęścia" pozostanie już tylko kwestia świadków, o których Bruno także zadba. Tym bardziej, że będą oni w pakiecie ceremonii i już także do nich podejdzie, aby się przywitać.

- O, pan mówi po polsku - zdziwi się Karolina.

- Od dwudziestu lat w Stanach, ale coś tam jeszcze pamiętam - stwierdzi mężczyzna.

Aczkolwiek w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Różańska postanowi mieć jeszcze pewność, że to wszystko jest na serio i poprosi jeszcze urzędnika o potwierdzenie swojej tożsamości. A gdy ją otrzyma, to w końcu zgodzi się wyjść za Stańskiego!

- To nie jest jakiś przebieraniec? - spyta Karolina.

- Proszę pani, to jest przedstawiciel stanu. To jest Vegas, to jest Ameryka, tu wszystko jest inne niż tam u was - wyjaśni jej kowboj, dzięki czemu już po chwili Różańska i Stański oficjalnie staną się małżeństwem, czego Bruno równie szybko pożałuje, gdy odkryje, że przed ich ślubem jego żona dopuściła się przestępstwa, za które już oboje będą mogli słono zapłacić!

