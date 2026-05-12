Barwy szczęścia, odcinek 3387: Szybki ślub Bruna i Karoliny! Tak dadzą się ponieść w Las Vegas - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-05-12 11:50

W 3387 odcinku "Barw szczęścia" Bruno (Lesław Żurek) zaproponuje Karolinie (Marta Dąbrowska) ekspresowy ślub w Las Vegas. I choć początkowo Różańska nie będzie przekonana do tego szalonego pomysłu, tym bardziej, że nie będzie na to przygotowana, to narzeczony wszystko tak zorganizuje, że ostatecznie się zgodzi! W 3387 odcinku "Barw szczęścia" Różańska i Stański już oficjalnie staną się małżeństwem, ale biznesmen szybko pożałuje swojego odważnego kroku! Czemu? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Lesław Żurek jako Bruno i Marta Dąbrowska jako Karolina w stylizacjach kowbojskich na szybkim ślubie w Las Vegas, z białym kapeluszem, bukietem i czerwonymi balonami w kształcie serca, na tle półprzezroczystych zasłon i światełek. Więcej o ich losach na Super Seriale.
Barwy szczęścia odc. 3387. Karolina (Marta Dąbrowska), Bruno (Lesław Żurek) Barwy szczęścia odc. 3387. Karolina (Marta Dąbrowska), Bruno (Lesław Żurek) Barwy szczęścia odc. 3387. Karolina (Marta Dąbrowska), Bruno (Lesław Żurek) Barwy szczęścia, odcinek 3385: Karolina (Marta Dąbrowska)
Galeria zdjęć 10

"Barwy szczęścia" odcinek 3387 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3387 odcinku "Barw szczęścia" Karolina będzie zaskoczona, gdy Bruno nagle wyskoczy z propozycją szybkiego ślubu w Las Vegas. Tym bardziej, że nie będzie pewna, czy będzie on wiążący. Jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl Stański zapewni ja, że wszystko odbędzie się zgodnie z prawem.

- Chcesz, żeby ślubu udzielił nam facet w przebraniu Elvisa? - zapyta go Karolina.

- Wszystko zgodnie z prawem - zapewni ją Bruno, tłumacząc, iż udzieli im go prawdziwy urzędnik - Wszystko już dograne... No chyba... że to głupi pomysł i wcale tego nie chcesz. Jeśli tak, to zaraz tam pójdę... - zacznie Stański, ale Różańska nawet nie pozwoli mu dokończyć - Niczego nie odwołuj. Chcę tego ślubu! Kocham cię i zostanę twoją żoną!

Tyle tylko, że wtedy w 3387 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się kolejny problem, bo Różańska nie będzie miała się w co ubrać. Wszystko przez to, że zabierze ze sobą wyłącznie czarne sukienki, które nie będą pasować do ślubu! I stąd znów zacznie mieć wątpliwości!

- Jak ja przy tobie wypadnę? Jakbym się wybierała na czyjś pogrzeb - westchnie Karolina, po czym doda - Przepraszam, ale to chyba dzieje się za szybko. Może powinniśmy poczekać, wrócić do Polski.

Bruno rozwieje wątpliwości Karoliny w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Bruno w 3387 odcinku "Barw szczęścia" i na to znajdzie rozwiązanie, bo przecież w hotelu będą sklepy w tym także i te odzieżowe, gdzie Karolina będzie w stanie coś dla siebie znaleźć. Tyle tylko, że w stylu kowbojskim.

- Jak my wyglądamy? Jak Dobromir ze swoją koleżanką na balu przebierańców w przedszkolu - zaśmieje się Różańska, ale radość szybko minie - W najśmielszych snach bym nie przypuściła, że w takim stroju pójdę na swój ślub...

Ale to w 3387 odcinku "Barw szczęścia" właśnie stanie się faktem, gdy po chwili Bruno pokaże jej już prawdziwe obrączki, a następnie wspólnie wkroczą do sali ślubów, gdzie Karolina znów się zaskoczy, gdy zobaczy, kto ma udzielić im ślubu.

- Czy ten facet to na pewno urzędnik? - zapyta Bruna.

- Tak. To legalny urzędnik, znalazłem go na stronie tego domu ślubów - zapewni ją Stański.

Stański pożałuje ekspresowego ślubu z Różańską w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

Wówczas w 3387 odcinku "Barw szczęścia" pozostanie już tylko kwestia świadków, o których Bruno także zadba. Tym bardziej, że będą oni w pakiecie ceremonii i już także do nich podejdzie, aby się przywitać.

- O, pan mówi po polsku - zdziwi się Karolina.

- Od dwudziestu lat w Stanach, ale coś tam jeszcze pamiętam - stwierdzi mężczyzna.

Aczkolwiek w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Różańska postanowi mieć jeszcze pewność, że to wszystko jest na serio i poprosi jeszcze urzędnika o potwierdzenie swojej tożsamości. A gdy ją otrzyma, to w końcu zgodzi się wyjść za Stańskiego!

- To nie jest jakiś przebieraniec? - spyta Karolina.

- Proszę pani, to jest przedstawiciel stanu. To jest Vegas, to jest Ameryka, tu wszystko jest inne niż tam u was - wyjaśni jej kowboj, dzięki czemu już po chwili Różańska i Stański oficjalnie staną się małżeństwem, czego Bruno równie szybko pożałuje, gdy odkryje, że przed ich ślubem jego żona dopuściła się przestępstwa, za które już oboje będą mogli słono zapłacić! 

Barwy szczęścia, odcinek 3387: Szybki ślub Bruna i Karoliny! Tak dadzą się ponieść w Las Vegas - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 10
Barwy szczęścia. Justin ukryje przed Olą, co się wydarzyło między nim a Reginą

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3382: Kajtek przejdzie na stronę Karoliny i Bruna! Wyd…