Barwy szczęścia, odcinek 3378: Marcin umieści Renatę na odwyku! To będzie dla niej ostatnia szansa - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2026-05-12 11:32

W 3378 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Renata (Anna Mrozowska) po wyjściu ze szpitala od razu trafi na odwyk! Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) pozostawi ukochanej możliwość wyboru, ale da jej odczuć, że jest pod ścianą. Zawiezie ją do ośrodka odwykowego, gdzie będzie miała spędzić co najmniej miesiąc. Początkowo Renata zacznie się buntować, lecz Marcin w 3378 odcinku "Barw szczęścia" uświadomi jej, że cudem przeżyła zapaść po przedawkowaniu leków i to jej ostatnia szansa na wyleczenie. Czy Renata wytrwa i wyjdzie z uzależnienia? Przed nią długa droga... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Zasmucona Renata (Anna Mrozowska) w pomarańczowo-czarnej kurtce w kratę i szaliku, obok niej Marcin (Oskar Stoczyński) w szarym golfie, obejmujący ją wspierająco, oboje stoją przy blacie w recepcji ośrodka odwykowego. Więcej o ich losach na Super Seriale.
"Barwy szczęścia" odcinek 3378 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Czy Renata w 3378 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do siebie po przedawkowaniu leków? Po nocy spędzonej w szpitalu, Marcin zabierze dziewczynę prosto do ośrodka leczenia uzależnień. Zdecydowany na wszystko, by wyrwać ukochaną z nałogu, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.

Kodur cały czas będzie się bał, że Renata nie jest dość silna, żeby wyjść z uzależnienia od leków, lecz nie da po sobie tego poznać. To dlatego nie będzie jej pytał o zdanie, czy od razu chce jechać do ośrodka. Nie będzie z nią dyskutował na ten temat. Da jej odczuć, że jest pod ścianą i terapia na odwyku to dla niej jedyna szansa. Zapaść po przedawkowaniu, otarcie się o śmierć to wystarczający sygnał alarmowy, że Renata sięgnęła dna. 

Renata dla Marcina zgodzi się na odwyk w 3378 odcinku "Barw szczęścia"

Co prawda Renata w 3378 odcinku "Barw szczęścia" spróbuje zaprotestować, że nie może od razu zostać w ośrodku dla uzależnionych, lecz Marcin niemal natychmiast odbije wszystkie jej argumenty przeciwko leczeniu. 

- Wygląda drogo... - zacznie kręcić nosem Renata, wchodząc do recepcji

- Ale ma najlepsze opinie i wolne miejsca - Marcin nie da się wciągnąć tę rozmowę.

- To może wcale nie jest taki dobry? Przecież widać, że nas nie stać...

- Na twoim zdrowiu nie będziemy oszczędzać. Już zapłaciłem za pierwszy miesiąc - Kodur postawi sprawę jasne.

- Jak to? Przecież mieliśmy tylko obejrzeć? Nie uważasz, że to nie ja powinnam zdecydować?

- Oczywiście, że tak. Inaczej twój pobyt tu nie miałby sensu. Ja ci stwarzam tylko warunki do podjęcia decyzji... Wiem, że jesteś silna. Wierzę w ciebie. To twoja szansa...

- Marcin, tyle kasy...

- Pieniądze są najmniejszym problemem. Ważne, żebyś wróciła zdrowa - stwierdzi Kodur.

- Wróciła? To ja mam tutaj zostać?

- Przecież się zgodziłaś...

- Ale tak ogólnie, nie że od razu...

- Ale na co czekać?

- Nie wiem, chciałabym zabrać jakieś swoje rzeczy, ubrania, kosmetyki. Co z moją pracą?

- Spakowałem wszystko co trzeba na początek. Resztę dowiozę. A Dominika zrozumie. Też się o ciebie martwi. Wierzę w ciebie. To mam iść po walizkę? - po tym pytaniu Marcina Renata pożegna się z ukochanym i zostanie w ośrodku na odwyku. Przed nim co najmniej miesiąc rozłąki. 

Marcin w 3378 odcinku "Barw szczęścia" będzie się bał, że Renata nie wytrwa na odwyku

Zaraz potem Kodur w 3378 odcinku "Barw szczęścia" pojedzie do Dominiki i przekaże przyjaciółce Renaty dobre wieści o rozpoczęciu terapii. Cały czas będzie miał nadzieję, że jego ukochana wytrwa na odwyku, chociaż przed nią długa droga wychodzenia z nałogu. W ośrodku będzie obowiązywała polityka zero tolerancji, więc wystarczy jeden błąd Renaty, żeby ją wyrzucić. Poza tym Kodur uświadomi Dominice, że wielu uzależnionych nawet po odwyku nie jest w stanie wytrwać w abstynencji. 

Polecany artykuł:

