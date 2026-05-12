Barwy szczęścia, odcinek 3378: Marcin umieści Renatę na odwyku! To będzie dla niej ostatnia szansa - ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3378 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Czy Renata w 3378 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do siebie po przedawkowaniu leków? Po nocy spędzonej w szpitalu, Marcin zabierze dziewczynę prosto do ośrodka leczenia uzależnień. Zdecydowany na wszystko, by wyrwać ukochaną z nałogu, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.

Kodur cały czas będzie się bał, że Renata nie jest dość silna, żeby wyjść z uzależnienia od leków, lecz nie da po sobie tego poznać. To dlatego nie będzie jej pytał o zdanie, czy od razu chce jechać do ośrodka. Nie będzie z nią dyskutował na ten temat. Da jej odczuć, że jest pod ścianą i terapia na odwyku to dla niej jedyna szansa. Zapaść po przedawkowaniu, otarcie się o śmierć to wystarczający sygnał alarmowy, że Renata sięgnęła dna.

Renata dla Marcina zgodzi się na odwyk w 3378 odcinku "Barw szczęścia"

Co prawda Renata w 3378 odcinku "Barw szczęścia" spróbuje zaprotestować, że nie może od razu zostać w ośrodku dla uzależnionych, lecz Marcin niemal natychmiast odbije wszystkie jej argumenty przeciwko leczeniu.

- Wygląda drogo... - zacznie kręcić nosem Renata, wchodząc do recepcji

- Ale ma najlepsze opinie i wolne miejsca - Marcin nie da się wciągnąć tę rozmowę.

- To może wcale nie jest taki dobry? Przecież widać, że nas nie stać...

- Na twoim zdrowiu nie będziemy oszczędzać. Już zapłaciłem za pierwszy miesiąc - Kodur postawi sprawę jasne.

- Jak to? Przecież mieliśmy tylko obejrzeć? Nie uważasz, że to nie ja powinnam zdecydować?

- Oczywiście, że tak. Inaczej twój pobyt tu nie miałby sensu. Ja ci stwarzam tylko warunki do podjęcia decyzji... Wiem, że jesteś silna. Wierzę w ciebie. To twoja szansa...

- Marcin, tyle kasy...

- Pieniądze są najmniejszym problemem. Ważne, żebyś wróciła zdrowa - stwierdzi Kodur.

- Wróciła? To ja mam tutaj zostać?

- Przecież się zgodziłaś...

- Ale tak ogólnie, nie że od razu...

- Ale na co czekać?

- Nie wiem, chciałabym zabrać jakieś swoje rzeczy, ubrania, kosmetyki. Co z moją pracą?

- Spakowałem wszystko co trzeba na początek. Resztę dowiozę. A Dominika zrozumie. Też się o ciebie martwi. Wierzę w ciebie. To mam iść po walizkę? - po tym pytaniu Marcina Renata pożegna się z ukochanym i zostanie w ośrodku na odwyku. Przed nim co najmniej miesiąc rozłąki.

Marcin w 3378 odcinku "Barw szczęścia" będzie się bał, że Renata nie wytrwa na odwyku

Zaraz potem Kodur w 3378 odcinku "Barw szczęścia" pojedzie do Dominiki i przekaże przyjaciółce Renaty dobre wieści o rozpoczęciu terapii. Cały czas będzie miał nadzieję, że jego ukochana wytrwa na odwyku, chociaż przed nią długa droga wychodzenia z nałogu. W ośrodku będzie obowiązywała polityka zero tolerancji, więc wystarczy jeden błąd Renaty, żeby ją wyrzucić. Poza tym Kodur uświadomi Dominice, że wielu uzależnionych nawet po odwyku nie jest w stanie wytrwać w abstynencji.

Barwy szczęścia. Elżbieta przyłapie Ewę z Romeo w łóżku!