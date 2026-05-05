"Barwy szczęścia" odcinek 3381 - piątek, 15.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3381 odcinku "Barw szczęścia" Aldona odkryje, że w nowej dostawie suszonych grzybów znajdują się niejadalne lisówki, przed czym od razu ostrzeże Borysa. Tym bardziej, że będzie akurat w trakcie kursu, dzięki czemu prędko je rozpozna. W zupełnym przeciwieństwie do męża, który już wcześniej zdąży je sprzedać ich stałemu klientowi i mocno się zmartwi, gdy żona powie mu o możliwych konsekwencjach ich spożycia.

- Mogą spowodować niestrawność, a jeśli ktoś zje więcej i ma jakieś problemy ze zdrowiem, to mogą zaszkodzić… - wyjaśni mu Aldona, na co przerażony Borys przyzna, że kilka dni temu dał ich trochę panu Bogumiłowi, z którym od tego czasu nie ma kontaktu - O cholera… Pan Bogumił!... Nie ma go od dłuższego czasu, a ja przed świętami… dałem mu trochę tych grzybów…

Oczywiście, w 3381 odcinku "Barw szczęścia" Grzelakowa od razu wścieknie się na męża i zrobi mu karczemną awanturę o to, że sprzedał nieprzebadane grzyby klientowi. Tym bardziej, że zacznie się już o niego na poważnie bać. Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl od razu postanowi to sprawdzić.

- Jak mogłeś…? Nieprzebadane grzyby?! Na pewno gdzieś zapisywałam jego adres. Zaraz go znajdę - zacznie szukać Grzelakowa.

- Od dawna powinniśmy mieć wszystkie zamówienia w sieci. Tyle razy o tym mówiłem... - zacznie tłumaczyć się Borys, ale wściekła Aldona nawet nie pozwoli mu dokończyć i od razu mu wypomni - Nie szukaj teraz winnych! To ty naraziłeś człowieka!

Grzelakowie stracą kontakt z panem Bogumiłem w 3381 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3381 odcinku "Barw szczęścia" Aldonie na szczęście uda się znaleźć kontakt do pana Bogumiła. Tyle tylko, że na tym dobre wiadomości się skończą, bo senior nie odbierze telefonu, przez co strach Grzelakowej już sięgnie zenitu. Zwłaszcza, że będzie ona świadoma konsekwencji działań męża w zupełnym przeciwieństwie do jego samego!

- Nikt nie odbiera. Jedź tam - poleci mu żona.

- Spróbuj jeszcze raz zadzwonić. Może po prostu nie zdążył podejść do telefonu - uzna Grzelak, czym już naprawdę wyprowadzi Aldonę z równowagi - A może leży martwy w swoim domu? Na co ty chcesz czekać?

Wówczas w 3381 odcinku "Barw szczęścia" Borys już przestanie kłócić się z żoną tylko posłusznie wykona jej polecenie i pojedzie pod wskazany adres. Jednak nikt mu nie otworzy. W tej sytuacji Grzelak od razu zacznie chodzić po sąsiadach seniora, co w końcu spotęguje i jego strach, gdy okaże się, że i oni od jakiegoś czasu go nie widzieli! Wtedy mężczyzna natychmiast zadzwoni do swojej żony, która każe mu już dłużej nie czekać! I będzie mieć nosa!

- Drzwi zamknięte, w środku bałagan, przewrócone krzesło - zrelacjonuje jej Borys, na co Aldona poleci mu już rozbić okno i wtargnąć do środka!

Borys znajdzie nieprzytomnego seniora w 3381 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3381 odcinku "Barw szczęścia" Grzelak pójdzie za radą żony i w końcu dostanie do mieszkania, w którym znajdzie nieprzytomnego, ale na szczęście wciąż żywego i jeszcze oddychającego seniora. Borys natychmiast zadzwoni na pogotowie i wszystko szczegółowo zrelacjonuje, od razu przyznając się dyspozytorowi do winy.

- Potrzebna karetka! Bogumił Krapik… Prawdopodobnie zatruł się grzybami! Wiem, bo sam mu je dałem … Jest nieprzytomny!... Ma puls, ale słaby… - przyzna mu się Grzelak.

Chwilę później w 3381 odcinku "Barw szczęścia" na miejscu będzie już pogotowie. Ratownicy stwierdzą, że senior jest odwodniony i podadzą mu kroplówkę, ale postanowią go jeszcze zabrać na dodatkowe badania w szpitalu, aby potwierdzić diagnozę.

- Musimy zrobić diagnostykę - powie mu lekarz.

Małżonkowie usłyszą tragiczne wieści w 3381 odcinku "Barw szczęścia"!

Wieczorem w 3381 odcinku "Barw szczęścia" Grzelakowie już w komplecie zjawią się w szpitalu, aby porozmawiać z lekarzem seniora. Ale medyk nie będzie miał dla nich dobrych wieści w sprawie pana Bogumiła, u którego zdiagnozowana zostanie niewydolność nerek.

- Sytuacja jest poważna… Mamy ostrą niewydolność nerek w przebiegu zatrucia i wentylację mechaniczną...- przyzna medyk.

- Ale wyjdzie z tego? - spyta go zaniepokojona Aldona.

- Tak. Pytanie tylko, w jakim stanie - odpowie lekarz.

- Czy wiadomo... co było przyczyną? - dopytają małżonkowie.

- Obecność amaniny wskazuje na zatrucie grzybami - stwierdzi medyk.

- Czyli to jednak te lisówki… - powie smutno Borys.

- Skąd pan wie... tak konkretnie? - zaciekawi się lekarz.

- Bo sam mu je dałem! Co ja narobiłem, co ja narobiłem - załamie się Grzelak, dla którego to będzie dopiero początek problemów - Wystąpiło zagrożenie życia.... W tej sytuacji szpital będzie musiał powiadomić policję… Mamy procedury i musimy się ich trzymać...

Tuż po rozmowie z lekarzem w 3381 odcinku "Barw szczęścia" Aldona i Borys zdadzą sobie sprawę, że bez prawnika się nie obędzie, dlatego czym prędzej skontaktują się z Natalią (Maria Dejmek). Oczywiście, Zwoleńska zgodzi im się pomóc. Tym bardziej, że w przypadku przedłużonej hospitalizacji pana Bogumiła powyżej 7 dniu, Grzelakowi faktycznie będą mogły grozić konsekwencje prawne. Ale i tak nie będzie tak źle.

- Najważniejsze, że ten człowiek przeżył - spróbuje pocieszyć ich Natalia.

