Koniec Barw szczęścia. Łukasz ostrzeże Bruna przed Karoliną w ostatnim 3391 odcinku. Fatalne skutki ślubu! - ZWIASTUN

Finał sezonu "Barwy szczęścia" odcinek 3391 ostatni przed wakacjami - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W finale sezonu "Barw szczęścia" radosna nowina o ślubie Bruna i Karoliny wywoła zaskakującą reakcję Łukasza. Przyjaciel Stańskiego przeżyje szok i początkowo nie uwierzy, że podczas podróży do Las Vegas wzięli ślub. Nie wiedział nawet o tym, że Bruno planuje się ożenić z Karoliną. Dziennikarz śledczy od razu zacznie przesłuchanie pana młodego, bo coś w tym ślubie wyda mu się podejrzane.

Tak Bruno wytłumaczy się ze ślubu z Karoliną w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia"

Choć Bruno w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia" zapewni Łukasza, że ślub z Karoliną nie było w jego planach, to marzył o stabilnym, poważnym związku. Ma za sobą rozwód z Bożena (Marieta Żukowska), walkę o opiekę nad ich synem Tadziem (Józio Trojanowski), a Karolina sporo przeszła u boku gangstera Rafała Zaborskiego (Wojciech Solarz), z którym ma syna Dobromira.

- Sam siebie zaskoczyłem. To była taka spontaniczna akcja... - wyjaśni Stański.

- Ale czy to tak na poważnie? - Łukasz nie będzie dowierzał w ten ślub w Stanach.

- Tak, tylko musimy jeszcze złożyć pismo w urzędzie o transkrypcję.

- To opowiadaj... Czyli co, chyba udany wyjazd? Jak mi powiesz jeszcze, że rozbiłeś bank w kasynie, to...

- Nie, ja nie, ja przegrywałem, ale Karolina to ma rękę - pochwali żonę Bruno.

- Nie dość, że wygrywa w kasynie, to jeszcze zaciągnęła cię przed ołtarz.

- Wiesz co, właściwie to ja ją zaciągnąłem. Nie spodziewałeś się, że jestem taki spontaniczny?

- Nie, tylko zawsze Karolina mi się wydawała rzutka i taka, że ona cię podkręcała...

- Prawda, prawda, kręci mnie... Wiesz, czuję, że tym ślubem domknąłem swoje sprawy. Wszystko zaczęło się zgadzać. Z Bożeną się ułożyło. Z Tadziem widuję się regularnie. Z Karoliną jest inaczej. Jakby porozumienie, emocje...

- A stabilizacja?

- Właśnie ślub jest tą stabilizacją. Po czym wszystkim, co każde z nas przeszło, chyba tego potrzebowaliśmy. Jestem szczęśliwy!

Barwy szczęścia. Karolina przyłapie Justina na grzebaniu w monitoringu hotelu!

Finał sezonu "Barw szczęścia". Bruno dostanie ostrzeżenie od Łukasza w sprawie Karoliny

Szczęście Bruna w finale sezonu "Barw szczęścia" nie uśpi jednak czujności Łukasza, który uzna, że przyjaciel powinien teraz uważać na nową żonę. Szczególnie, że pracują razem w hotelu, Karolina jest jego prawą ręką i musi się liczyć z tym, że nie wszystkim to się będzie podobało. Szczególnie wspólnikom Bruna, którzy zainwestowali duże pieniądze w jego hotel.

- Dbaj o to szczęście i uważaj, bo łączenie pracy z życiem prywatnym nie wszystkim wychodzi na zdrowie... - ostrzeże go Łukasz.

- Ale tutaj też się uzupełniamy. Karolina jest świetną dyrektorką hotelu. A to jest prawie całe moje życie. Kiedyś myślałem o wielkiej kasie, ale teraz hotel w pełni mi wystarcza. To jest moje dziecko...

- Ok, ale jednak nie możesz robić wszystkiego, co chcesz. Musisz się liczyć ze wspólnikami

- To jest okres przejściowy. Hotel jest mój i nic tego nie zmieni. Nie ma takiej opcji - powie stanowczo Bruno.

Ślub z Karoliną wpędzi Bruna w kłopoty w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

Dopiero w następnym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach okaże się, czy ślub Bruna z Karoliną nie okaże się największym życiowym błędem i nie wpędzi go w kłopoty w relacjach ze wspólnikami.