Koniec Barw szczęścia. Łukasz ostrzeże Bruna przed Karoliną w ostatnim 3391 odcinku. Fatalne skutki ślubu! - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2026-05-29 10:45

Ostatni 3391 odcinek serialu "Barwy szczęścia" postawi wspólną przyszłość Karoliny (Marta Dąbrowska) i Bruna (Lesław Żurek) pod znakiem zapytania. Na wieść o ich ślubie Łukasz (Michał Rolnicki) nie uwierzy, że przyjaciel zdecydował się na takie szaleństwo! Niby będzie się cieszył szczęściem Bruna, ale jednak na koniec sezonu "Barw szczęścia" ostrzeże go przed Karoliną. Z ust Sadowskiego w finałowym odcinku "Barw szczęścia" padną słowa, że Stański powinien uważać na żonę i włączanie jej w prowadzenie hotelu. Wydaje się, że Łukasz prędzej przejrzy zamiary Karoliny niż zaślepiony miłością Bruno. Zobacz ZWIASTUN.

Finał sezonu "Barwy szczęścia" odcinek 3391 ostatni przed wakacjami - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W finale sezonu "Barw szczęścia" radosna nowina o ślubie Bruna i Karoliny wywoła zaskakującą reakcję Łukasza. Przyjaciel Stańskiego przeżyje szok i początkowo nie uwierzy, że podczas podróży do Las Vegas wzięli ślub. Nie wiedział nawet o tym, że Bruno planuje się ożenić z Karoliną. Dziennikarz śledczy od razu zacznie przesłuchanie pana młodego, bo coś w tym ślubie wyda mu się podejrzane. 

Tak Bruno wytłumaczy się ze ślubu z Karoliną w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia"

Choć Bruno w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia" zapewni Łukasza, że ślub z Karoliną nie było w jego planach, to marzył o stabilnym, poważnym związku. Ma za sobą rozwód z Bożena (Marieta Żukowska), walkę o opiekę nad ich synem Tadziem (Józio Trojanowski), a Karolina sporo przeszła u boku gangstera Rafała Zaborskiego (Wojciech Solarz), z którym ma syna Dobromira. 

- Sam siebie zaskoczyłem. To była taka spontaniczna akcja... - wyjaśni Stański. 

- Ale czy to tak na poważnie? - Łukasz nie będzie dowierzał w ten ślub w Stanach. 

- Tak, tylko musimy jeszcze złożyć pismo w urzędzie o transkrypcję.

- To opowiadaj... Czyli co, chyba udany wyjazd? Jak mi powiesz jeszcze, że rozbiłeś bank w kasynie, to...

- Nie, ja nie, ja przegrywałem, ale Karolina to ma rękę - pochwali żonę Bruno. 

- Nie dość, że wygrywa w kasynie, to jeszcze zaciągnęła cię przed ołtarz.

- Wiesz co, właściwie to ja ją zaciągnąłem. Nie spodziewałeś się, że jestem taki spontaniczny?

- Nie, tylko zawsze Karolina mi się wydawała rzutka i taka, że ona cię podkręcała...

- Prawda, prawda, kręci mnie... Wiesz, czuję, że tym ślubem domknąłem swoje sprawy. Wszystko zaczęło się zgadzać. Z Bożeną się ułożyło. Z Tadziem widuję się regularnie. Z Karoliną jest inaczej. Jakby porozumienie, emocje...

- A stabilizacja?

- Właśnie ślub jest tą stabilizacją. Po czym wszystkim, co każde z nas przeszło, chyba tego potrzebowaliśmy. Jestem szczęśliwy! 

Finał sezonu "Barw szczęścia". Bruno dostanie ostrzeżenie od Łukasza w sprawie Karoliny

Szczęście Bruna w finale sezonu "Barw szczęścia" nie uśpi jednak czujności Łukasza, który uzna, że przyjaciel powinien teraz uważać na nową żonę. Szczególnie, że pracują razem w hotelu, Karolina jest jego prawą ręką i musi się liczyć z tym, że nie wszystkim to się będzie podobało. Szczególnie wspólnikom Bruna, którzy zainwestowali duże pieniądze w jego hotel. 

- Dbaj o to szczęście i uważaj, bo łączenie pracy z życiem prywatnym nie wszystkim wychodzi na zdrowie... - ostrzeże go Łukasz. 

- Ale tutaj też się uzupełniamy. Karolina jest świetną dyrektorką hotelu. A to jest prawie całe moje życie. Kiedyś myślałem o wielkiej kasie, ale teraz hotel w pełni mi wystarcza. To jest moje dziecko...

- Ok, ale jednak nie możesz robić wszystkiego, co chcesz. Musisz się liczyć ze wspólnikami

- To jest okres przejściowy. Hotel jest mój i nic tego nie zmieni. Nie ma takiej opcji - powie stanowczo Bruno. 

Ślub z Karoliną wpędzi Bruna w kłopoty w następnym sezonie "Barw szczęścia"? 

Dopiero w następnym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach okaże się, czy ślub Bruna z Karoliną nie okaże się największym życiowym błędem i nie wpędzi go w kłopoty w relacjach ze wspólnikami. 

