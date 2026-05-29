M jak miłość. Paweł i Agnes będą razem w następnym sezonie? Kręcą właśnie piękne sceny!- ZDJĘCIA

Co dalej z Agnes i Pawłem w nowym sezonie "M jak miłość"?

Chociaż scenarzyści "M jak miłość" nie oszczędzają Pawła, który jakoś nie ma szczęścia w miłości i przyciąga nieszczęścia, to jeszcze nic straconego. Po śmierci Franki na pewno nie będzie do końca życia sam. Prędzej czy później Paweł znów się zakocha. Ostatnio ważną rolę w jego życiu odgrywa Agnes, córka jego ojczyma Artura (Robert Moskwa), która stała się nieocenianym wsparciem dla Zduńskiego, pokochała jego syna Antosia (Mikołaj Jankowski) jak własne dziecko.

Czy Paweł zakocha się w Agnes w "M jak miłość"? Rafał Mroczek ujawnia!

Już w lutym w wywiadzie dla "Super Expressu" Rafał Mroczek uchylił rąbka tajemnicy, czy Paweł się zakocha po śmierci Franki. Co prawda nie mówił wtedy o Agnes, bo nie było wiadomo, że to właśnie ona zastąpi Frankę, lecz zapewnił, że jego bohater na pewno otworzy się na miłość.

- Ja nie wiem, za ile lat może to nastąpić, ale mam nadzieję, że tak... - powiedział Mroczek "Super Expressowi".

Nie przegap: M jak miłość. Nowe życie Pawła i jego syna w kolejnym sezonie. Zduński w końcu będzie szczęśliwy - ZWIASTUN

Nie będzie jeszcze dramatów Pawła w "M jak miłość" po wakacjach

Potwierdzeniem tych słów Mroczka są ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość", w których zapowiedział, że następny sezon po przerwie wakacyjnej będzie dla Pawła znacznie bardziej szczęśliwy. W końcu ile tragedii może spaść na Zduńskiego! Wydaje się, że Paweł wyczerpał limit dramatów na co najmniej kilka sezonów.

- Jeszcze nie tak dawno Franka i Paweł cieszyli się z narodzin syna, a chwilę później ich świat rozpadł się jak domek z kart. Kiedy staje się oko w oko z demonami, miłość i wsparcie rodziny okazują się siłą, która nie zna granic. Paweł teraz musi uwierzyć, że po każdej burzy wychodzi słońce - zapowiada Mroczek.

Przeczytaj też: M jak miłość. Paweł znów się zakocha? Rafał Mroczek ujawnił, kiedy po śmierci Franki spotka nową miłość - ZDJĘCIA

Oto, co połączy Pawła i Agnes w odcinkach "M jak miłość" jesienią!

Takim słońcem dla Pawła w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią będzie na pewno Agnes. Dowodem na to są kręcone właśnie piękne sceny Rafała Mroczka i Amandy Mincewicz do nadchodzących odcinków. Tych bohaterów połączy nie tylko coraz bliższa przyjaźń, ale wspólna opieka nad synem Pawła, ale także rozpad rodziny Rogowskich. Bo nie jest już żadną tajemnicą, że niewierny Artur odejdzie od Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i to właśnie Paweł oraz Agnes otoczą ją opieką po rozstaniu z mężem.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rafał Mroczek o dramatycznych zmianach w "M jak miłość". Co dalej z Pawłem Zduńskim? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.