M jak miłość. Tak kiedyś Artur zdradzał Marysię z Teresą! Ich romans miał tragiczny finał. Kochanka chciała zabić Rogowskiego - ZDJĘCIA

Jak się skończy romans Artura i Joanny w "M jak miłość" po wakacjach?

Trudno przewidzieć, jak w następnym sezonie "M jak miłość" skończy się romans Artura i Joanny. Czy będzie rozwód Rogowskich, czy niewierny mąż Marysi ułoży sobie teraz życie z kochanką? A może Artur dość szybko się odkocha, znudzi mu się Joanna i uzna, że wcale nie połączyła ich prawdziwa miłość?

Wszystko wyjaśni się w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach 2026, ale widzowie muszą być przygotowani na najgorsze. Na ciągnący się przez cały nadchodzący sezon romans Rogowskiego z Joasią, cierpienie Marysi i dramatyczne zwroty akcji, które ostatecznie doprowadzą do rozpadu ich małżeństwa. Brzmi znajomo? Oczywiście!

Historia romansu Artura Rogowskiego i Teresy w "M jak miłość"

Już 13 lat temu w "M jak miłość" Artur nawiązał romans z dużo młodszą prawniczką, Teresą Drawicz, który miał dla niego fatalne skutki. Dla tych fanów serialu, którzy nie pamiętają pierwszej zdrady Artura, która doprowadziła do tragedii, przypominamy, jak to wszystko się zaczęło.

Była wiosna 2013 roku, kiedy w "M jak miłość" Rogowskich dopadł małżeński kryzys. Mieszkali wówczas w Norwegii z małą córką Basią, ale Artur zaczął coraz częściej przyjeżdżać do Polski. Miał problemy z nowym szefem i potrzebował pomocy prawnika. Tak właśnie Rogowski poznał Teresę Drawicz (Dominika Łakomska). Seksowna prawniczka była koleżanką Marty Wojciechowskiej (Dominika Ostałowska). Ich znajomość szybko przekroczyła służbowe relacje. Romans Artura z Teresą wisiał w powietrzu od pierwszego spotkania.

Tak samo było z Joanną, którą na początku marca 2026 roku poznał przy polnej drodze w 1914 odcinku "M jak miłość". Od pierwszego spotkania Artura i Joanny od razu między nimi zaiskrzyło.

Marysia po rozwodzie z Arturem w "M jak miłość" poznała Roberta

Romans Artura i Teresy trwał w "M jak miłość" przez dwa lata. Doprowadził nawet do rozwodu z Marysią! Mimo rozstania rozwiedzeni Rogowscy pozostali w dobrych relacjach ze względu na Basię. A kiedy w życiu Marysi pojawił się biznesmen Robert Bilski (Zbigniew Stryj), Artur poczuł zazdrość o byłą żonę. W marcu 2015 roku Rogowski chciał zakończyć romans z Teresą, wrócić do Marysi, ale ona nie chciała przyjąć niewiernego eks męża z powrotem.

Kochanka Artura w "M jak miłość" okazała się psychopatką!

I wtedy właśnie kochanka Rogowskiego w "M jak miłość" pokazała prawdziwe oblicze - psychopatki zdolnej do zabójstwa. Zdesperowana Teresa była w stanie zrobić wszystko, by Artur z nią został. Udawała, że jest w ciąży i rozpowiadała wszem i wobec, że urodzi dziecko Artura. On szybko się zorientuje, że jego kochanka jest niezrównoważona psychicznie i postanowił walczyć o odzyskanie Marysi. Nie było to łatwe, bo odkąd spotkała Roberta Bilskiego (Zbigniew Stryj) zapomniała o bolesnym rozstaniu, wyszła z depresji i ułożyła sobie życie na nowo.

Wypadek Artura po rozstaniu z kochanką w "M jak miłość". Teresa chciała zabić Marysię, a Rogowski został kaleką

We wrześniu 2015 roku w "M jak miłość" doszło do tragedii. Teresa spowodowała wypadek, w którym Artur został ciężko ranny! Kochanka Rogowskiego chciała zabić Marysię, ale były mąż rzucił się jej na ratunek i w rezultacie sam przyjął uderzenie samochodu. Obrażenia Artura okazały się bardzo poważne. Doznał poważnego urazu głowy i kręgosłupa, cierpiał na amnezję. A kiedy Rogowski odzyskał przytomność okazało się, że jest sparaliżowany. Artur pozostał kaleką na wiele miesięcy.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach