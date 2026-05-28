M jak miłość. Radosna nowina dla Mateusza w nowym sezonie. Nie spodziewa się tego od losu, ale Barbara będzie wiedziała, co go czeka - ZWIASTUN

Jak potoczą się losy Mateusza Mostowiaka w następnym sezonie "M jak miłość"?

Czy Majka pokocha Mateusza w następnym sezonie "M jak miłość"? Czy wreszcie zakończy związek z Tomkiem Kubickim (Chris Cugowski), który dopiero co został ojcem, ma syna ze swoją byłą kochanką Justyną (Marta Malinowska)? Wydaje się, że po narodzinach dziecka nie wywinie się od ślubu! Ojciec Justyny zapowiedział już Tomkowi, że musi wziąć odpowiedzialność za syna i nową rodzinę. To oznacza, że Kubicki nie znajdzie w swoim życiu miejsca dla Majki. Czy młody Mostowiak chętnie go zastąpi?

Czy Mateusz i Majka będą razem w "M jak miłość" po wakacjach 2026?

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość", który można już zobaczyć w ostatnich "Kulisach serialu", to dowód na to, że dla Mateusza i Majki będzie jeszcze szansa. Przyjaciele z akademika, którzy razem wstąpili do wojska, studiują na WAT, zaczną spędzać ze sobą jeszcze więcej czasu. Choć nie ma pewności, że Bogna (Sherazade Wolff), której Mostowiak wpadł w oko od pierwszego wejrzenia, tak łatwo go sobie odpuści. Nawet widząc, że Mateusz ma słabość do Majki, że czuje do swojej przyjaciółki coś więcej.

Z jednym z odcinków "M jak miłość" jesienią Mateusz odwiedzi babcię Barbarę w Grabinie i właśnie z ust seniorki rodu Mostowiaków usłyszy prorocze słowa, że czeka go niespodzianka od losu.

- Życie szykuje tyle niespodzianek - zapewni ukochanego wnuka Barbara. - Jak ty wszystko wiesz... - uśmiechnie się tajemniczo Mateusz, nie spodziewając się wcale tego, co go czeka.

Matylda Giegżno i Rafał Kowalski kręcą wspólne sceny do "M jak miłość"

W relacjach z planu następnego sezonu "M jak miłość" Matylda Giegżno ostatnio na Instagramie pokazywała kulisy sceny z Rafałem Kowalskim. Widać na nich, jakby Majka i Mateusz jechali razem na jakąś imprezę. I nie ma jednak z nimi Bogny. Czas pokaże, czy zakochany Mostowiak doczeka się w końcu chwili, że Majka zerwie z Tomkiem i będzie chciała z nim być. No chyba, że wcześniej Bogna znajdzie sposób, jak rozkochać w sobie Mateusza, żeby przestał myśleć o Majce.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach