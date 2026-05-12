M jak miłość, odcinek 1933: Dramatyczny poród Justyny! Tomek po narodzinach syna nie wywinie się od ślubu - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1933 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Tomek i Justyna zostaną rodzicami w 1933 odcinku "M jak miłość", a dziecko już na zawsze ich połączy! Co oznacza tylko jedno - Majka znów pójdzie w odstawkę! Mimo że wybaczyła ukochanemu, że zdradzał ją z Justyną, która zaszła z nim w ciążę, cały czas wierzyła, że ich związek przetrwa, że skoro Tomek nie kocha tej dziewczyny, to jest dla nich szansa na przyszłość. Nic bardziej mylnego!

Tomek zostawi Majkę, kiedy w 1933 odcinku "M jak miłość" zacznie się poród Justyny!

Z błędu Majkę wyprowadzi przyjaciółka Matylda (Klementyna Lemort), która w 1933 odcinku "M jak miłość" powie jej wprost, że Tomek wcale nie zachowuje się dojrzale, że opiekuje się Justyną, bo przecież zrobił jej dziecko i w jego zachowaniu nie ma nic imponującego! Kiedy zacznie się poród Justyny, Majka boleśnie się przekona o tym, że dla niej nie ma już miejsca w życiu Tomka. Bo Kubicki przez cały czas będzie ze swoją byłą kochanką w szpitalu.

Nie przegap: M jak miłość. Kasia i Jakub znów razem, kiedy dowie się, że jest ojcem jej córki? Trzeba będzie na to poczekać - ZDJĘCIA

Dziecko połączy Tomka i Justynę w 1933 odcinku "M jak miłość". Wezmą ślub?

Narodziny dziecka Justyny i Tomka w 1933 odcinku "M jak miłość" będą dla młodego żołnierza tak wielkim przeżyciem, że ostatecznie sam przed sobą przyzna, że teraz wszystko się zmieniło. Już zawsze będą stanowili rodzinę. Poza tym ojciec Justyny, bardzo bogaty biznesmen, właściciel fermy kurzej pod Warszawą uświadomi Kubickiemu, że skoro dziecko jest na świecie to pora na ślub.

- Dzięki, że się nią zająłeś. Naprawdę to doceniam. Będziesz dobrym ojcem. I mężem, synu... - ojciec Justyny będzie pod wrażeniem tego, jak zachowa się Tomek w szpitalu. - Powiedziała, że byłeś z nią cały czas i bardzo ją wspierałeś. Super...

- Poprosiła mnie, to przyjechałem...

- Cieszę się, że w końcu stanąłeś na wysokości zadania. To jak? Gotowy zająć się własną rodziną?

- Ile razy już o tym rozmawialiśmy?

- Bo byłeś wyjątkowo oporny...

- Proszę pana, pan mnie nie rozumie. Dzisiaj zrobiłem to, co do mnie należało, ale generalnie to nic się więcej u mnie nie zmieniło. Ja nie zamierzam prosić Justyny o rękę...

- Nic się nie zmieniło? Tomek, wszystko ci się zmieniło! Zresztą niedługo sam zobaczysz! - przyszły teść Kubickiego zacznie się z niego śmiać, że nie zdaje sobie sprawy, jak teraz jego życie wywróci się do góry nogami.

Tak w 1933 odcinku "M jak miłość" Tomek pochwali się Majce, że ma syna z Justyną

W finale 1933 odcinka "M jak miłość" Majka zostanie sama, szczęśliwy Tomek wyśle jej tylko wiadomość, że został ojcem, pochwali się jej, że ma syna z Justyną, a do dziewczyny dotrze, że to koniec ich związku.

M jak miłość. Tomek zostanie ojcem, a Mateusz wystawi Majkę dla Bogny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.