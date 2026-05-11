M jak miłość, odcinek 1933: Majka w końcu przejrzy na oczy! Tomek ją zdradził i będzie miał syna, więc zrozumie swój błąd - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-05-11 21:44

W 1933 odcinku "M jak miłość" Majka (Matylda Giegżno) uświadomi sobie, że jej związek z Tomkiem (Chris Cugowski) nie ma żadnej przyszłości. W dniu, w którym Kubicki zostanie ojcem, była kochanka Justyna (Marta Malinowska) urodzi mu syna, to Majka pójdzie w odstawkę. To oczywiste, że Tomek będzie z Justyną podczas porodu i wreszcie dotrze do niego, że teraz wszystko się zmieni. Z kolei zdradzona, oszukiwana Majka w 1933 odcinku "M jak miłość" przejrzy na oczy i zrozumie swój błąd będąc z Tomkiem. Czy to oznacza ich rozstanie? Sprawdź, co się wydarzy.

Młoda kobieta, Majka (Matylda Giegżno), patrzy w lewo z zamyśleniem, obok niej z profilu widać Tomka (Chris Cugowski). Majka przeżywa moment zwątpienia w związek z Tomkiem, co możesz śledzić na portalu Super Seriale.
M jak miłość odc. 1933. Majka (Matylda Giegżno), Tomek (Chris Cugowski) M jak miłość odc. 1933. Majka (Matylda Giegżno) M jak miłość odc. 1933. Matylda (Klementyna Lamort) M jak miłość odc. 1933. Majka (Matylda Giegżno)
Galeria zdjęć 13

"M jak miłość" odcinek 1933 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Poród Justyny w 1933 odcinku "M jak miłość" będzie dla Majki punktem zwrotnym! Bo kiedy Tomek zostanie ojcem, była kochanka urodzi mu syna, to dziecko połączy ich na zawsze. I uczucie, którym niby Kubicki darzy swoją dziewczynę, może tego nie przetrwać. Tuż przed narodzinami dziecka Tomek zapewni jednak Mateusza (Rafał Kowalski), że wciąż zależy mu na Majce i wcale nie zamierza brać ślubu z Justyną.

- Gdyby nie Majka, to nie wiem, jak bym dał radę. Takiej drugiej jak ona to nie ma. Doceniam to, że odpuściłeś. Serio stary, dziękuję...

Zobacz też: M jak miłość. Taki będzie koniec sezonu. TVP już ogłasza datę emisji ostatniego odcinka. Nic się nie wyjaśni w finale - ZDJĘCIA

Majka w 1933 odcinku "M jak miłość" powie, że już nie kocha Tomka

Z kolei Majka w 1933 odcinku "M jak miłość" zacznie się zadręczać myślami, czy w życiu Tomka będzie jeszcze dla niej miejsce. Dzięki kolejnej rozmowie z Matyldą Klementyna Lamort) uświadomi sobie, że bycie z Tomkiem może być sporym błędem. Zwłaszcza gdy tuż obok czeka Mateusz, któremu bardzo na niej zależy, który uratował jej życie podczas wypadku w Kampinosie w czasie poszukiwań zaginionego dziecka. 

- Myślę o Tomku i o jego dziecku...

- Ona rodzi zaraz, tak?

- Ja nie wiem, jak teraz będzie. Najgorsze jest to, że Tomek też nie. Czeka go rewolucja, na którą zupełnie nie jest gotowy - Majka nabierze wątpliwości, czy związek z Tomkiem ma sens.

- A ty jesteś?

- Ja wiem, że wy cały czas się zastanawiacie dlaczego ja jeszcze z nim jestem, ale to nie jest takie proste. Tomek jest moją pierwszą miłością. To jest mój pierwszy chłopak… Myślałam, że skończymy studia i weźmiemy ślub. Ja go naprawdę bardzo mocno kochałam... - przyzna Majka. 

- No widzisz, czyli kochałaś?

- Ja wiem, że mnie zdradził, popełnił błąd. Wiem, że teraz to pewnie dziwnie zabrzmi, ale zaimponował mi tym, jak zachowuje się wobec tej dziewczyny. Dojrzale...

- Dojrzale? Majka, on jej zrobił dziecko. Jak ci zaimponował? Dobra, ja to po prostu powiem po raz ostatni, ludzie się zmieniają i uczucia też i nie ma w tym niczego złego. Tylko może warto się zastanowić, żeby zrobić krok w tył i zauważyć, że tutaj jest chłopak, któremu naprawdę na tobie zależy... - zauważy Matylda.

Majka dostanie od Tomka zdjęcie jego syna w 1933 odcinku "M jak miłość"

W finale 1933 odcinka "M jak miłość" Tomek zostanie z Justyną i ich synem w szpitalu po porodzie i przyśle Majce swoje zdjęcie z dzieckiem. Wtedy stanie się dla niej jasne, że to naprawdę koniec... 

M jak miłość. Tomek nie wpuści zakochanego Mateusza do Majki

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1933: Majka zobaczy pocałunek Mateusza i Bogny! Oszaleje …
M jak miłość, odcinek 1933: Majka w końcu przejrzy na oczy! Tomek ją zdradził i zrobił dziecko innej, ale zrozumie swój błąd - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 13
SuperZdrowi
Więcej niż chłodzenie - czy lodówka może wspierać nasze zdrowie? SuperZdrowi
SuperZdrowi
Mediateka.pl