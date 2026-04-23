M jak miłość, odcinek 1933: Majka zobaczy pocałunek Mateusza i Bogny! Oszaleje z zazdrości - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1933 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1933 odcinku „M jak miłość” Mateusz wybierze się wraz z przyjaciółmi - Majką, Jankiem (Jakub Sirko) i Matyldą (Klementyna Lamort) do Ostrowa na parapetówkę do Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski), gdzie będzie czekać na nich i Bogna. Wszystko przez to, że świeżo upieczeni małżonkowie zaproszą do siebie i ją. Oczywiście, dziewczyna chętnie przyjmie zaproszenie i zjawi się u Winiarów, gdzie czule przywita Mostowiaka.

- Hej żołnierzu! - powie Bogna, po czym rzuci mu się w objęcia.

Oczywiście, w 1933 odcinku „M jak miłość” Mostowiak i tym razem nie odepchnie Bogny i tak samo jak wcześniej odwzajemni jej przytulenie. Mimo iż obecność dziewczyny kolejny raz ją zaskoczy, bo nie będzie się jej spodziewał. Ale przyjaciele kolejny raz postanowią zrobić mu niespodziankę, a Bognie pomóc w zdobyciu Mateusza.

Bogna przejmie taktykę Majki w 1933 odcinku „M jak miłość”!

Tym bardziej, że w 1933 odcinku „M jak miłość” dziewczyna będzie robić wszystko, aby tak się stało. Zwłaszcza, że już będzie wiedziała, że ma w Majce konkurentkę. Zdradzamy, że Bogna postanowi załatwić ją jej własną bronią i także porwie Mateusza do tańca w trakcie parapetówki u Winiarów. Dokładnie tak samo jak jej konkurentka zrobiła to na ich ślubie.

I choć w jej przypadku Mateusz w pierwszej chwili w 1933 odcinku „M jak miłość” będzie się opierał, to jednak Bogna nie odpuści, w efekcie czego osiągnie swój cel. I to nie jeden, gdyż szybko przyjdzie do realizacji kolejnego, ale już zdecydowanie bardziej odważnego i wiążącego!

Majka nie będzie mogła patrzeć na szczęście Mateusza i Bogny w 1933 odcinku „M jak miłość”!

Jednak nim w 1933 odcinku „M jak miłość” do niego dojdzie, to Bogna upewni się jeszcze, czy aby na pewno może sobie na niego pozwolić. Dlatego wyciągnie Mateusza na zewnątrz i otwarcie o to zapyta. A gdy Mostowiak da jej zielone światło, to prędko przystąpi do działania i go pocałuje!

- Nie chciałabym, żebyś pomyślał, że ci się narzucam... - zacznie Bogna.

- Nie narzucasz się... - odpowie jej Mateusz.

- Nawet teraz? - upewni się dziewczyna.

- Nawet teraz - zapewni ją Mostowiak.

A to wszystko w 1933 odcinku „M jak miłość” wydarzy się na oczach zazdrosnej Majki, która nie zdoła znieść ich widoku. Tym bardziej, że w tym momencie zostanie już zupełnie sama, bo wcześniej Tomek (Chris Cugowski) zostawi ją dla rodzącej ich dziecko Justyny (Marta Malinowska), a teraz jeszcze Mateusz zbliży się do Bogny. I wówczas to ona zostanie z niczym!

