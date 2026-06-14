M jak miłość. Nowa przyjaźń Kamy skończy się katastrofą? Elżbieta pokaże swoje prawdziwe oblicze - ZDJĘCIA

Kolejne wspólne ujęcia Michaliny Sosny i Katarzyny Dąbrowskiej z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach!

Michalina Sosna pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Katarzyną Dąbrowską z planu do nowego sezonu "M jak miłość"! To już kolejne wspólne ujęcia serialowej Kamy z Elżbietą, bo wcześniej Chodakowska pochwaliła się jeszcze wspólnym nagraniem i to nie tylko z Domańską, ale i Martyną (Magdalena Turczeniewicz), a więc także byłą ukochaną Marcina. A teraz zapozwała z samą jego szefową.

Czy to oznacza, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej naiwna Kama zaprzyjaźni się z kobietą, która chce mu odebrać męża? Niestety, niewiele na to wskazuje. Tym bardziej, że radosne zdjęcie aktorek, mimo, że z planu serialu, to jest jednak raczej prywatne, bo w ich relacjach tak kolorowo wcale nie będzie!

Do tego posunie się bezwzględna Domańska w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Zwłaszcza, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Elżbieta nie odpuści Chodakowskim i wyskoczy z kolejną kuszącą ofertą dla Marcina. Zdeterminowana Domańska wyłoży na stół już 100 milionów złotych, którymi ponownie zacznie kusić Marcina, ale z podobnym skutkiem, co wcześniej, bo Chodakowski nie da się przekupić i nie zgodzi się zdradzić żony.

I wówczas w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wściekła Domańska posunie się już do ostateczności i postanowi wcielić w życie plan, podsunięty przez jej przyjaciółkę Klarę (Aleksandra Kisio). Elżbieta postanowi sfingować zdjęcie Marcina z inną kobietą, aby w ten sposób zniszczyć małżeństwo Chodakowskich i odegrać się na swoim podwładnym za odrzucenie i upokorzenie. Czy jej się to uda?

Elżbieta przechytrzy Kamę w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

I czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kama w ogóle będzie tego świadoma? Tym bardziej, że przecież wcześniej Marcin ukrywał przed swoją zazdrosną żoną, że jego szefowa go podrywa, a nawet skłamał w kwestii jej wieku i wyglądu, aby ukochana się nie martwiła. Jednak Chodakowska w końcu poznała prawdę, a nawet zmierzyła się z rywalką, gdy ta wkroczyła do jej salonu i sama zaczęła ją ostrzegać.

A zatem nie wydaje się, aby w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Kama uległa Elżbiecie. No chyba, że tym razem Domańska w końcu tak dobrze to rozegra, że przechytrzy wszystkich i w końcu osiągnie swój chory cel!

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