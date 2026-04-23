M jak miłość, odcinek 1933: Mateusz i Majka usłyszą radosną nowinę! Rodzina żołnierzy powiększy się - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1933 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1933 odcinku „M jak miłość” studenci WAT-u wybiorą się do Ostrowa na parapetówkę do Winiarów. Ale już w nieco okrojonym składzie, bo nie będzie z nimi Tomka (Chris Cugowski), który w tym czasie będzie wspierał Justynę (Marta Malinowska) w trakcie porodu. Jednak jego miejsce wcale nie nie zmarnuje, gdyż wskoczy w nie Bogna, która już będzie czekać na Mateusza, Majkę, Janka i Matyldę u Eweliny i Michała.

W 1933 odcinku „M jak miłość” świeżo upieczeni małżonkowie zaproszą do siebie Janka i jego przyjaciół z WAT-u nie tylko po to, aby oblać swoje nowe gniazdko. Ale również, aby przekazać im przy okazji równie ważną wiadomość, która całkowicie zmieni życie nie tylko ich, czy brata Michała, ale ich wszystkich! A zatem co to takiego będzie?

Ewelina i Michał ogłoszą radosną nowinę w 1933 odcinku „M jak miłość”!

W 1933 odcinku „M jak miłość” Ewelina i Michał przekażą Mateuszowi, Majce, Jankowi, Matyldzie i Bognie radosną nowinę, że spodziewają się dziecka! Oczywiście, studenci WAT-u ogromnie się ucieszą i z pewnością pogratulują świeżo upieczonym małżonkom i Winiarowi, który niebawem zostanie wujkiem. Jednak ich pociecha tak naprawdę zagości w życiu ich wszystkich.

Tym bardziej, że jej narodziny będą możliwe właśnie, dzięki ich pomocy, bo to przecież oni połączyli ze sobą małżonków, którzy w 1933 odcinku „M jak miłość” mogli im tę radosną nowinę przekazać. Winiarowie i tak będą traktować przyjaciół Janka jak swoich, stąd i oni zostaną przyszywanymi wujkami i ciociami. Tym bardziej, że nowy członek zasili całą żołnierską rodzinę.

Studenci WAT-u znów będą mieli, co świętować w 1933 odcinku „M jak miłość”!

I dzięki temu w 1933 odcinku „M jak miłość” Winiarowie i studenci WAT-u będą mieli aż dwie okazje do oblewania. A szybko pojawią się i kolejne, jednak już nie dla wszystkich. A zwłaszcza dla Majki, której ukochany Tomek zostanie ojcem, a Mateusz po raz pierwszy pocałuje się z Bogną.

W 1933 odcinku „M jak miłość” przyjaciele spędzą u Eweliny i Michała niezwykle magiczny wieczór, który będzie obfitował w niespodzianki, radości i nieoczekiwane zwroty akcji. A przede wszystkich w nowych członków rodzin, bo już na świecie pojawi się dziecko Tomka, a niebawem pojawi się na nim i to świeżo upieczonych małżonków.

