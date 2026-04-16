M jak miłość, odcinek 1930: Zbliżenie Natalki i Mikołaja! Złoży odważną propozycję - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1930 odcinku "M jak miłość" Natalka i Mikołaj mocno się ze sobą zaprzyjaźnią. Mimo iż początek ich znajomości zdecydowanie nie będzie tego zwiastował, gdyż wszystko zacznie się od tego, że Mostowiakowa pomyli Lipińskiego z zabójcą, ściganym listem gończym. Policjantka brutalnie zatrzyma mężczyznę, po czym go skuje, ale wtedy Rafał (Jakub Kucner) uświadomi ją, że doszło do pomyłki, bo to wcale nie będzie on! Wówczas funkcjonariuszka puści go wolno, jednak to wcale nie będzie koniec ich spotkań!

A to dlatego, że para równie szybko spotka się w szkole Hani, gdy okaże się, że Mikołaj jest jej nowym dyrektorem. I wówczas Natalce zrobi się straszliwie głupio i oczywiście od razu go przeprosi, a on zbyt długo nie będzie chowa urazu. Jednak do czasu aż rozkojarzona Mostowiakowa nie potrąci go samochodem przed szkołą. Wtedy ich relacje znów się pogorszą, ale po telefonie policjantki z kolejnymi przeprosinami, znów się ocieplą. Do tego stopnia, że Lipiński zaprosi ja na kawę, a ona oczywiście przyjmie jego zaproszenie w 1930 odcinku "M jak miłość"!

Mikołaj postanowi kuć żelazo, póki gorące w 1930 odcinku "M jak miłość"!

I w ten sposób w 1930 odcinku "M jak miłość" Natalka i Mikołaj już się do siebie zbliżą! A to i tak będzie dopiero początek, bo Lipiński nie będzie miał zamiaru się zatrzymywać. Szczególnie, że matka Hani naprawdę wpadnie mu w oko i gdy zgodzi się z nim pójść na kawę, to wyskoczy z kolejną propozycją. Tym bardziej, iż uzna, że ona też chce, skoro przystała na jego wcześniejszą ofertę.

Zwłaszcza, że w 1930 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał pojęcia, że Mostowiakowa będzie związana z Adamem (Patryk Szwichtenberg), który także będzie miał wobec niej bardzo poważne plany i tylko będzie czekał z pierścionkiem zaręczynowym, aby się jej oświadczyć! I stąd i on postanowi działać!

Taką propozycję usłyszy Natalka w 1930 odcinku "M jak miłość"!

W 1930 odcinku "M jak miłość" Mikołaj zaproponuje Natalce, aby poprowadziła zajęcia dla uczniów o bezpieczeństwie na drodze. Oczywiście, Lipiński nie zrobi tego bez powodu, gdyż zda sobie sprawę z tego, że wówczas będzie mógł jeszcze bardziej zbliżyć się do matki Hani i spędzić z nią więcej czasu.

Ale czy w 1930 odcinku "M jak miłość" Mostowiakowa się na to zgodzi? Czy przejrzy prawdziwe intencje Lipińskiego? A może po znajomości zgodzi się i na tą propozycję. Tym bardziej, że będzie chodzić przecież o słuszną sprawę. A zatem, jaką decyzję podejmie i jak wpłynie ona na jej dalsze losy? Przekonamy się już niebawem!

