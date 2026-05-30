M jak miłość. Agnes rozmówi się z niewiernym i zdradzieckim Arturem w nowym sezonie! Nie daruje ojcu, że skrzywdził Marysię i wybrał kochankę - ZDJĘCIA

Agnes świadkiem zdrady Artura w finale sezonu "M jak miłość"!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach zdrada Artura odciśnie ogromne piętno na rodzinie Mostowiaków. Zwłaszcza, że jej świadkiem stała się Agnes, która przecież w finale sezonu zamknęła się w sobie i ani słowem nie odezwała się do Marysi tylko od razu pobiegła na górę do siebie, czym tylko utwierdziła jej złe przeczucia co do Artura. Rotke nie musiała nic mówić, aby Rogowska domyśliła się, że mąż znów dopuścił się niewinności.

I niestety w finale sezonu "M jak miłość" przeczucie nie zwiodło Marysi. Tak samo jak i Agnes, która pojechała za ojcem, gdy zobaczyła, że zbacza z drogi na Poznań z powrotem do Grabiny, a dokładniej przed dom Joanny, do którego wszedł, przestał odbierać telefony i szybko nie wyszedł. Wówczas dla Rotke wszystko stało się jasne. I choć wówczas nie powiedziała o tym nikomu, to w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej już wszystko będzie jasne.

Córka Artura przerwie milczenie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Zwłaszcza, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Artur już sam nie będzie się z tym afiszował. Do tego stopnia, że zdecyduje się nie tylko zostawić Marysię i swoją rodzinę i odejść do kochanki, ale także zatrzymać ją w pracy w przychodni w Lipnicy i to nawet mimo jej wcześniejszego wypowiedzenia. Ale ich wzajemne wyznanie miłości, czułe pocałunki, aż w końcu i pierwsza noc zmienią między nimi wszystko!

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rogowski będzie trwał u boku swojej kochanki i w domu i w pracy, co zdecydowanie nie spodoba się Agnes, która już nie będzie miała zamiaru dłużej milczeć. Zwłaszcza, w przypadku niewiernego i zdradzieckiego ojca, który nie dość, że skrzywdzi Marysię swoją zdradą i odejściem, to jeszcze zostawi w ich wspólnej przychodni swoją kochankę, czym zada jej ostateczny cios.

Rotke skonfrontuje się ze zdradzieckim i niewiernym ojcem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Agnes nie daruje tego Arturowi, z którym zdecydowanie rozmówi się przed wejściem do przychodni w Lipnicy, gdzie także będzie pracować. Amanda Mincewicz pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Robertem Moskwą z planu, na którym widać jak jej bohaterka Agnes konfrontuje się ze swoim ojcem. Poważna mina Rotke i lekkie zaskoczenie Rogowskiego sugeruje, że to wcale nie będzie łatwa rozmowa! I słusznie, bo niewierny i zdradziecki internista sobie na nią zasłuży!

Zwłaszcza, że nie będzie to jego pierwsza zdrada Marysi w "M jak miłość", bo przecież już wcześniej postąpił wobec żony tak samo, gdy wplątał się w romans z Teresą (Dominika Łakomska), co Rogowska ogromnie przeżyła. A teraz historia znów zatoczy koło. Tyle tylko, że z Joanną, co dotknie macochę Agnes równie mocno, jak i nie bardziej, czego ona doskonale będzie świadoma i nie będzie mogła na to bezczynie patrzeć! Szczególnie, gdy w tym samym czasie Artur będzie szczęśliwy ze swoją kochanką!

