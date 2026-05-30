M jak miłość. Joanna przeciągnie Basię na swoją stronę w nowym sezonie? Będzie rozłam w rodzinie Mostowiaków? - ZDJĘCIA

Dramatyczny powrót Basi do Mostowiaków w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Basia w końcu wróci do rodziny Mostowiaków ze swojej wymiany uczniowskiej z Niemiec. Ale jej powrót wcale nie będzie usłany różami, bo w tle rozegra się prawdziwy dramat w jej rodzinie, o którym nawet nie będzie świadoma.

Co prawda, młoda Rogowska już wcześniej dostrzegła dziwne zachowanie ojca, ale Agnes (Amanda Mincewicz) zataiła przed nią jego fascynację Joanną, która w końcu doprowadziła nie tylko do zdrady Marysi, ale i odejścia zakochanego Rogowskiego do swojej kochanki.

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej młoda Rogowska ogromnie przeżyje rozpad swojej rodziny. Zapłakana Basia rzuci się ojcu na szyję i spróbuje go zatrzymać, ale niestety nie da rady, bo Artur wybierze Joannę. Czy w tej sytuacji córka Rogowskiego także przejdzie na jego stronę, mimo iż początkowo zdecydowanie wybierze Marysię?

Joanna znajdzie sojuszniczkę w młodszej córce Artura w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Dominika Sakowicz pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Kariną Woźniak z planu "M jak miłość", na którym obie są bardzo szczęśliwe i szeroko się uśmiechają. Tyle tylko, że jest to prywatne zdjęcie z windy, gdzie aktorki jeszcze nie weszły w swoje role córki i kochanki Artura. I stąd tak radośnie na nim pozują.

Tym bardziej, że w rzeczywistości ich relacje w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będą wyglądać zupełnie inaczej. Zwłaszcza, że nie wydaje się, aby Basia mogła wystąpić przeciwko skrzywdzonej matce i przejść na stronę kobiety, która zabrała jej ojca. Co prawda, więź Basi z Arturem będzie silna, ale mimo tego wydaje się to mało prawdopodobne.

Młoda Rogowska zostanie przy matce w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Szczególnie, że na pozostałych ujęciach z planu "M jak miłość" widać Basię w rodzinnym domu Mostowiaków u boku Agnes, Pawła (Rafał Mroczek) czy Barbary (Teresa Lipowska), którzy zdecydowanie staną po stronie Marysi. I nie inaczej będzie w przypadku Basi, która także pozostanie wiernie przy swojej matce.

A Joannie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej pozostanie tylko Artur i dalsza współpraca z nim w przychodni w Lipnicy, z której Rogowski przecież nie pozwoli jej odejść. Joanna zostanie w pracy, mimo obecności w niej żony, córki i przyjaciółki Marysi, Judyty (Paulina Chruściel), której ostatecznie nie uda się powstrzymać Artura przed najgorszym.

