M jak miłość. Majka w końcu zostawi Tomka i będzie z Mateuszem w nowym sezonie? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-05-30 9:37

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Majka (Matylda Giegżno) w końcu się opamięta i zostawi Tomka (Chris Cugowski), który dopiero co został ojcem swojego dziecka z Justyną (Marta Malinowska)? Bardzo możliwe, bo już w końcówce sezonu jego ukochana wreszcie zrozumiała, ze nie tędy droga. Zwłaszcza, gdy zobaczyła Mateusza (Rafał Kowalski) z Bogną (Sherazade Wolff) i poczuła ukłucie zazdrości. Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Majka w końcu zwiąże się z Mostowiakiem? ZWIASTUN nowego sezonu wskazuje, że między zakochanymi znów zrobi się gorąco! Czy będą razem? Sprawdź, co już wiemy i zobacz ZDJĘCIA!

Majka i Tomek już nie będą razem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Majka wreszcie zostawi niewiernego i zakłamanego Tomka? Bardzo możliwe, że dziewczyna ostatecznie przejrzy na oczy i zakończy relację z chłopakiem, który dopiero co powitał na świecie swojego syna, będącego owocem jego romansu z Justyną. Zwłaszcza, że ojciec (Jan Wojtyński) świeżo upieczonej matki będzie coraz bardziej nalegał na jej ślub z Kubickim. Cy zatem ostatecznie Tomek wybierze Justynę?

A może w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to Majka definitywnie zakończy ich relację? Zwłaszcza, że po otrzymaniu wspólnego zdjęcia Tomka z synem będzie wiedziała, że to już koniec. Szczególnie, że już wcale nie będzie kochać swojego chłopaka. Czy to zatem ona go zostawi?

Mateusz i Majka znów się do siebie zbliżą w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Tego póki co nie wiadomo, ale za to pewne jest jedno! A mianowicie, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Majka znów zbliży się do Mateusza! ZWIASTUN nowego sezonu ujawnił, że między zakochanymi znów zrobi się gorąco, gdy dziewczyna wpadnie na szalony pomysł wspięcia się na murek, a opiekuńczy Mostowiak zacznie ją trzymać i asekurować, aby nie spadła.

Wówczas w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej między Majką, a Mateuszem znów dojdzie do bliskości i zbliżenia, które będzie już wieńczone uśmiechem. Czy zatem zakochani wreszcie dadzą sobie szansę i się ze sobą zwiążą? Zwłaszcza, że właśnie taki scenariusz przewidzi dla wnuka nieomylna Barbara (Teresa Lipowska)!

- Życie szykuje tyle niespodzianek - stwierdzi seniorka.

- Jak ty wszystko wiesz... - odpowie jej Mateusz.

Majka i Mateusz będą w końcu razem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach się on sprawdzi? Czy Tomek pozwoli Majce odejść i związać się ze znienawidzonym Mateuszem? I czy Bogna tak łatwo odpuści sobie Mostowiaka, o którego do tej pory będzie walczyć jak lwica?

Bardzo możliwe, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zakochani znów będą musieli zmierzyć się z przeciwnościami losu. Ale słowa Barbary i Mateusza mogą wskazywać na to, ze ostatecznie uda im się je przezwyciężyć, a studentom WAT-u wreszcie ze sobą związać! Ale czy faktycznie tak będzie, to przekonamy się już we wrześniu!

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

