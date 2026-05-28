M jak miłość. Rodzina Mostowiaków bez Artura zjednoczy się jak nigdy! Agnes stanie po stronie Marysi - ZDJĘCIA

Zmiany w domu Mostowiaków w nowym sezonie "M jak miłość"

Zdjęcie opublikowane na Instagramie Amandy Mincewicz mocno porusza wyobraźnię. Widać na nim spokojną, rodzinną atmosferę w domu Mostowiaków w Grabinie. Marysia będzie próbowała dojść do siebie po kolejnej zdradzie męża, a przy wspólnym stole towarzyszyć jej będą najbliżsi. Szczególną uwagę zwraca obecność Agnes, która mimo że jest córką Artura, stanie po stronie Marysi.

Przy stole w Grabinie razem z Marysią usiądą Barbara (Teresa Lipowska), Basia (Karina Woźniak) i właśnie Agnes. Jednej osoby wyraźnie zabraknie. Artur zniknie z rodzinnego domu po tym, jak jego romans z Joanną doprowadzi do rozpadu małżeństwa.

Artur całkowicie odwróci się od rodziny w nowych odcinkach "M jak miłość"?

To właśnie postawa Agnes może okazać się dla Rogowskiej ogromnym wsparciem. Dziewczyna doskonale będzie widziała, jak bardzo ojciec zranił Marysię. Wszystko wskazuje na to, że nie zaakceptuje jego związku z Joanną i nie odwróci się od rodziny, w której poczuła się jak u siebie. Tym bardziej że dramat Rogowskich dopiero się rozpędzi.

W nowych odcinkach „M jak miłość” romans Artura i Joanny nie zakończy się na jednej nocy. Rogowski coraz bardziej zaangażuje się w relację z młodą lekarką. Dla Rogowskiej będzie to potężny cios, zwłaszcza że wiele lat temu przeżyła już podobny dramat po zdradzie męża z Teresą Drawicz. Tym razem jednak sytuacja może okazać się jeszcze trudniejsza, bo Artur naprawdę zakocha się w Joannie...

Ogromne wsparcie dla Marysi

Na szczęście Marysia nie zostanie sama. Po jej stronie staną synowie, Piotrek (Marcin Mroczek) i Paweł (Rafał Mroczek), Basia, Barbara, a także Agnes. Szczególnie mocno zaangażuje się Paweł, który nie będzie potrafił wybaczyć ojczymowi cierpienia matki. To właśnie on wymierzy Arturowi karę i w pewnym momencie nawet się z nim pobije.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach