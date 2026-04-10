M jak miłość, odcinek 1926: Poważna rozmowa Barbary z Mateuszem! Poradzi wnukowi, co zrobić z Majką

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-04-10 10:41

W 1926 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) weźmie Mateusza (Rafał Kowalski) na poważną rozmowę o jego życiu uczuciowym. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedziała, że wnukowi podoba się Majka (Matylda Giegżno), która niestety wciąż będzie z Tomkiem (Chris Cugowski). Ale w 1926 odcinku "M jak miłość" nestorka rodu Mostowiaków znajdzie na to rozwiązanie i podzieli się nim z Mostowiakiem. Szczególnie, iż gołym okiem dostrzeże rozdarcie chłopaka i oczywiście za wszelką cenę postara mu się pomóc! W jaki sposób? Koniecznie poznaj szczegóły!

Zbliżenie na twarz Mateusza (Rafał Kowalski) z M jak miłość, który patrzy na swoją babcię Barbarę (Teresa Lipowska), widoczną z tyłu głowy. Mateusz ma krótkie włosy, ubrany jest w ciemną koszulę. Wygląda na zamyślonego.
M jak miłość, odcinek 1875: Barbara (Teresa Lipowska), Mateusz (Rafał Kowalski) M jak miłość, odcinek 1875: Barbara (Teresa Lipowska), Mateusz (Rafał Kowalski) M jak miłość, odcinek 1875: Barbara (Teresa Lipowska), Mateusz (Rafał Kowalski) M jak miłość odc. 1926. Mateusz (Rafał Kowalski), Majka (Matylda Giegżno)
Galeria zdjęć 30

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1926 odcinku "M jak miłość" Mateusz zawita do Grabiny jeszcze przed ślubem Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski). Mostowiak postanowi odwiedzić rodzinne strony, a w tym przede wszystkim swoją ukochaną babcię, która zawsze służyła mu dobrą radą. I nie inaczej będzie tym razem, bo seniorka gołym okiem dostrzeże, że jej uwielbianego wnuczka coś gryzie i oczywiście nie przejdzie wobec tego obojętnie.

Tym bardziej, że w 1926 odcinku "M jak miłość" od razu domyśli się, że powodem rozważań Mateusza jest Majka, która ogromnie będzie mu się podobać. A Barbara oczywiście będzie tego świadoma, gdyż nieraz widziała, jak jej wnuczek patrzy na swoją ukochaną dziewczynę, która niestety wciąż będzie mieć innego chłopaka i nie będzie nim Mostowiak. Mimo iż ogromnie by chciał, aby właśnie tak było!

Barbara zachęci Mateusza do walki o Majkę w 1926 odcinku "M jak miłość"!

W 1926 odcinku "M jak miłość" Barbara zbyt długo nie będzie owijać w bawełnę i jak podaje swiatseriali.interia.pl wprost zapyta Mateusza o Majkę. Ale wnuk nie będzie zbyt wylewny i odpowie dość wymijająco. Jednak tym swojej dociekliwej i mądrej życiowej babci nie oszuka, bo seniorka od razu domyśli się, w czym rzecz!

- Co u ciebie słychać, jak tam na studiach i co słychać u Majki? - spyta Barbara, a gdy Mateusz nie odpowie jej na to wprost, to od razu doda - Widzę, że jesteś rozdarty, więc poradzę ci...

Ale w tym momencie w 1926 odcinku "M jak miłość" Mateusz jej przerwie, gdyż będzie pewien, że będzie wiedział, co babcia chce mu powiedzieć. Jednak będzie w błędzie!

- Że jeśli nie wiadomo, jak się zachować, to trzeba się zachować przyzwoicie? Zapamiętałem twoje słowa, babciu... - dokończy Mateusz.

- A że trzeba słuchać swojego serca? - wtrąci seniorka.

- Akurat moje serce do tej pory było słabym doradcą... - podsumuje jej wnuczek.

Przyzwoitość Mostowiaka wygra z sercem w 1926 odcinku "M jak miłość"!

I w tym w 1926 odcinku "M jak miłość" Mostowiak niestety będzie mieć rację, gdyż sercem wciąż będzie przy Majce, jednak przyzwoitość nie pozwoli mu odbić jej Tomkowi. Mimo iż doskonale będzie wiedział, co to jest za zakłamany i zdradliwy typ.

I przez to w 1926 odcinku "M jak miłość" nie będzie mógł skupić się na zainteresowanej nim Bognie (Sherazade Wolff), którą ześle mu los, a właściwie w tym przypadku Janek (Jakub Sirko) który zaprosi ją na ślub jako jego osobę towarzyszącą. Oczywiście, Mateusz zachowa się w tej sytuacji jak trzeba, ale serce i tak będzie ciągnęło go do Majki. Tyle tylko, że przy niej wciąż będzie stał Tomek, co dalej będzie dla przyzwoitego Mostowiaka barierą nie do przejścia...

M jak miłość, odcinek 1926: Poważna rozmowa Barbary z Mateuszem! Poradzi wnukowi, co zrobić z Majką
Galeria zdjęć 30
Polecany artykuł:

