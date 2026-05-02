Barwy szczęścia, odcinek 3382: Podstępna Karolina oszuka nawet Bruna! Zostanie z niczym? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3382 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3382 odcinku "Barw szczęścia" Karolina i Bruno będą szykować się do swojego wyjazdu do Las Vegas, który po naciskach swojej narzeczonej w końcu obieca jej Stański. Jednak przed ich wyjazdem postanowi oczywiście zadbać o swoje interesy w hotelu, które zdecyduje się powierzyć Kajtkowi. Zwłaszcza, że Różańska już wcześniej przeciągnie przyjaciela Skotnickiego na ich stronę, oferując mu premie i awans w zmian za jego lojalność względem nich, a nie jego kolegi.

I nie inaczej będzie w 3382 odcinku "Barw szczęścia", bo Bruno zacznie naciskać na Justina, aby pod ich nieobecność, przekazał swoje obowiązki Kajtkowi. Stański uporczywie będzie namawiał do tego Skotnickiego. Zwłaszcza, że w zamian obieca za to Cieślakowi jeszcze wyższe wynagrodzenie. Tyle tylko, że właściciel hotelu nie będzie świadomy przy tym jednego!

Karolina uknuje swoją intrygę za plecami Bruna w 3382 odcinku "Barw szczęścia"!

A mianowicie, że w 3382 odcinku "Barw szczęścia" za jego plecami swoją intrygę będzie knuć i Karolina, o której jednak nie będzie miał pojęcia, bo narzeczona nie piśnie mu o niej ani słowem. Stański będzie ślepo podążał za swoją narzeczoną, a po przyjeździe do Las Vegas, gdzie będzie się z nią świetnie bawił, zaskoczy ją nawet propozycję ekspresowego ślubu!

Czy w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Różańska zgodzi się za niego wyjść? ZDJĘCIE z 3285 odcinka "Barw szczęścia", na którym Karolina pozuje z obrączką i góra pieniędzy, nie pozostawia żadnych wątpliwości, że tak! Tym bardziej, że przecież już wcześniej partnerka i wspólniczka Stańskiego przyjęłą jego oświadczyny, a teraz stanie się już jego żoną da jej jeszcze więcej możliwości i przeciwko niemu!

Różanska wykiwa Stańskiego w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"?

Czy w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Bruno wyjdzie na swoim szybkim ślubie z Karoliną, jak Zabłocki na mydle? Czy Rożańska przechytrzy i jego i pozbawi go nie tylko hotelu, który będzie kochał najbardziej na świecie, ale i jego majątku? Czy biznesmen zostanie z niczym, a kolejna żona dokończy dzieła tej pierwszej i odbierze mu już wszystko? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

