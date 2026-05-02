Barwy szczęścia, odcinek 3375: Tomek nie spędzi Wigilii z Wandą! Szybko pożałuje, że wybrał Oliwkę

"Barwy szczęścia" odcinek 3375 - czwartek, 7.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3375 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka urządzi Tomkowi karczemną awanturę, gdy dowie się, że zaprosił do nich na wigilię Wandę bez jej zgody. I choć jak podaje swiatseriali.interia.pl Kępski omówi z nią ten pomysł, to jednak Zbrowska nie da mu 100% zgody, przez co ostatecznie biznesmen podejmie decyzję sam. Ale to nie spodoba się jego ukochanej, która kategorycznie nie zgodzi się usiąść z Kępską do wspólnego stołu. Tym bardziej, że wciąż będzie mieć do niej żal o to, co jej nieżyjący już mąż zrobił Madzi. Zwłaszcza, że będzie widzieć w tym i jej winę.

Jednak w 3375 odcinku "Barw szczęścia" Tomek kompletnie nie będzie mógł zrozumieć jej zachowania. Szczególnie, że akurat jej Wanda nic nie zrobi. W przeciwieństwie do Grażyny (Kinga Suchan), której Wiracka jakoś będzie mogła wybaczyć, a Zbrowska nie. I tym Kępski tylko doleje oliwy do ognia i w celu złagodzenia sytuacji zjawi się u matki, aby jednak odwołać swoje wcześniejsze zaproszenie, a tym samym zapobiec kolejnym konfliktom.

Tomek wybierze Oliwkę, a nie matkę, w 3375 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3375 odcinku "Barw szczęścia" Wanda od razu domyśli się, z czym Tomek do niej przychodzi. Tym bardziej, gdy zobaczy jego minę i usłyszy jego pierwsze słowa, które będą zwiastować tylko jedno - nietrafne zaproszenie na wspólną wigilię do niego i Oliwki.

- Mamo, zrobiła się niezręczna sytuacja - zacznie Tomek.

- Wiem, dlaczego tu jesteś. To zaproszenie do was na wigilię... Było mi miło, ale od początku czułam, że będzie niezręcznie - przyzna Wanda.

- Marzyłem, że usiądziemy razem przy stole - westchnie Kępski.

Oczywiście, w 3375 odcinku "Barw szczęścia" Kępska w pełni to zrozumie i nie będzie chować urazy ani do syna, ani do jego partnerki. Wanda przytuli Tomka i w tej sytuacji to ona okaże mu wsparcie, które będzie mu w tym momencie niezwykle potrzebne.

- Nie chcę się wpraszać tam, gdzie nie jestem mile widziana - zapowie, po czym poleci synowi, aby bardziej martwił się o swój związek niż o nią. Zwłaszcza, że będzie miał o co...

Kępski dokona złego wyboru w 3375 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3375 odcinku "Barw szczęścia" Tomek szybko pożałuje swojej decyzji i tego, że dla Oliwki zrezygnował ze wspólnej wigilii ze swoją matką. I choć Zbrowska przeprosi go za swoje zachowanie, a nawet pozwoli mu jednak zaprosić do nich jego matkę, to stanie się to nieco za późno, bo Kępski już zdoła ją odwołać, aby wszystko było tak jak ona naprawdę zechce.

Tyle tylko, że w 3375 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie zadowolony z takiego obrotu spraw, co prędko doprowadzi do kolejnego konfliktu w ich relacji. Do tego stopnia, że po wspólnej wigilii Tomek jednak ucieknie do swojej matki, aby zaznać chwili spokoju od wciąż awanturującej się partnerki. Tyle tylko, że i tam go jej nie zastanie, bo Oliwka ruszy jego śladem, tak samo jak Grażyna, którą samotna Wanda o siebie zaprosi. I wówczas kłótnia między zakochanymi wybuchnie na nowo...

