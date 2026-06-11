Na dobre i na złe. Zbliżenie Blanki i Mario w nowym sezonie! Po tym dojdzie u nich do przełomu

Dwubiegunowość Blanki w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Milewscy dostarczą nie tylko widzom, ale i sobie prawdziwy rollercoaster emocjonalny! Wszystko zacznie się od tego, że jak podaje swiatseriali.interia.pl Blanka ostro naskoczy na swojego męża, gdy ten zjawi się w jej mieszkaniu ze śladami pobicia. Żona Maria od razu pomyśli, że wrócił on do swojej kryminalnej przeszłości i nie da się mu przekonać, że to jedynie skutki treningu kickboxingu.

W efekcie między małżonkami dojdzie do kolejnej burzliwej kłótni, po której jednak Milewska ostatecznie zostawi Ninkę (Rita Sobocińska) pod opieką jej ojca, a sama wyjdzie do pracy. Ale słowa Milewskiego nie dadzą jej spokoju! I nic dziwnego, bo wciąż będzie patrzeć na niego przez pryzmat tego, co było, a nie tego, co jest teraz dzięki jego zmianie! Aczkolwiek w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej tylko do czasu!

Między Milewskimi znów zrobi się gorąco w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Tuż po powrocie do domu w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Blanka weźmie sobie słowa męża do serca i w końcu spojrzy na niego łaskawszym okiem. Milewska postanowi zostawić przeszłość za sobą i skupić się na tym, co teraz. Tym bardziej, że Mario kolejny raz się spisze, gdy ona będzie musiała zostać dłużej w pracy, a on zostanie w tym czasie z ich córką.

Wówczas w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach między małżonkami dojdzie do kolejnej szczerej rozmowy, ale już dużo spokojniejszej niż wcześniej. Blanka w końcu doceni pomoc i zaangażowanie męża w opiece nad ich córką, co finalnie doprowadzi do ich zbliżenia, bo Mario zbyt długo nie będzie chował urazy wobec żony, którą przecież wciąż będzie kochał.

Blanka i Mario wrócą do siebie w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Jednak tuż po nim w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Blanka nie będzie chciała jeszcze składać mężowi żadnych deklaracji co do przyszłości. Milewska zechce, aby wszystko toczyło się własnym rytmem, na co Mario oczywiście przystanie. Czy finalnie doprowadzi to do ich powrotu do siebie?

Niestety, póki co niewiele na to wskazuje! Wszystko przez to, że sielanka Milewskich w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej wcale nie potrwa długo, bo w ich życiu dojdzie do kolejnej tragedii! Zdradzamy, że ich córka zostanie porwana, a zrozpaczona i wściekłą Milewska obarczy o to winą swojego męża, obawiając się, że Ninkę uprowadził ktoś z jego przeszłości. Ale czy będzie mieć rację i czy po czymś takim ich małżeństwo jeszcze uda się posklejać? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.