Na dobre i na złe. Porażający dramat Blanki po porwaniu córki. To dlatego Wiktoria wróci do Polski w nowym sezonie - ZDJĘCIA

To ona pomoże Blance po porwaniu Niny w nowym sezonie "Na dobre i na złe"

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Blanka stanie się wrakiem człowieka po porwaniu Ninki! I nic dziwnego, bo policji nie uda się odnaleźć jej córki, a ona nie będzie miała pojęcia, co się z nią dzieje i czy w ogóle jeszcze żyje. Milewska kompletnie się załamie i zupełnie sobie z tym nie poradzi. Zwłaszcza, że wówczas zostanie zupełnie sama, bo na męża (Marcin Korcz), którego z resztą obarczy o wszystko winą, nie będzie miała na co liczyć. Ale wtedy wsparcie pojawi się z najmniej oczekiwanej strony!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej do Polski przyleci dawno niewidziana Wiki! Przypomnijmy, że po raz ostatni mogliśmy oglądać Consalidę w 814 odcinku serialu, który był emitowany 5 lat temu! Co prawda, w międzyczasie jej temat pojawiał się na ustach bohaterów, a Blanka nawet była u matki w Hiszpanii, ale teraz, to Wiki do niej przyleci, gdy córka naprawdę będzie jej potrzebować!

Taki będzie prawdziwy powód powrotu Wiktorii w "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach, jak pokazał Sławomir Wierzbicki, czyli serialowy sanitariusz Sławek na swojej rolce na Instagramie, Wiki zjawi się w mieszkaniu Blanki. Consalida od razu podbiegnie do załamanej córki i zaopiekuje się nią po uprowadzeniu Ninki. Lekarka zadba o matkę swojej wnuczki, która sama nie będzie dbać ani o sen, ani o jedzenie, ani nawet swój stan psychiczny, gdyż wciąż będzie myśleć tylko o córce.

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Wiki nie tylko zajmie się Blanką, ale jak pokazują kolejne rolki sama także zaangażuje się nie tylko w poszukiwania Ninki, ale także kontakty swojej córki z jej Mario. Zwłaszcza, że znów mocno one ucierpią na porwaniu ich dziecka. Tym bardziej, że Milewska będzie mieć ogromny żal do męża.

Wiki zostanie w Leśnej Górze na dłużej w "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Ninka w końcu się odnajdzie. Ale to nie będzie równoznaczne z tym, że Wiki od razu wróci z powrotem do Hiszpanii. A wręcz przeciwnie, bo Consalida zostanie w Polsce na dłużej i nawet spotka się z Begerem (Tomasz Ciachorowski) i wróci do pracy w Leśnej Górze!

Czy zatem w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Consalida wróci już na dobre? Czy Blanka znów będzie mieć przy sobie nie tylko córkę, ale i matkę, a może nawet i męża? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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