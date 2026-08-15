M jak miłość. Zły znak przed ślubem Natalki i Adama w nowym sezonie! Złamią tradycję i stanie się to

Adam przyciśnie Natalkę w kwestii wyboru sukni ślubnej w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach kwestia ślubu Natalki i Adama w końcu ruszy z kopyta! Tym bardziej, że Karski nie będzie zamierzał dłużej czekać. Zwłaszcza, gdy zda sobie sprawę, że mógł stracić ukochaną, która przecież mogła zginąć w starciu z niezrównoważoną byłą partnerką Mikołaja (Mateusz Kościukiewicz), Darią (Ada Chełmińska).

Do tego stopnia, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej jak podawał swiatseriali.interia.pl zacznie naciskać na narzeczoną w sprawie wyboru i zakupu sukni ślubnej. Szczególnie, że przecież zgodził się na dwukrotne przełożenie terminu uroczystości, ale z tym ukochanej już nie odpuści.

Mostowiakowa ulegnie Karskiemu w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, w pierwszej chwili w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Natalka spróbuje się od tego wymigać, powołując się na tradycję. Tym bardziej, że przecież pan młody nie powinien widzieć sukni panny młodej przed ślubem, bo to mogłoby przynieść pecha, wróżyć nieszczęście lub szybki rozpad małżeństwa. Jednak Adam nie będzie wierzył w te przesądy i do takiego samego poglądu zacznie przekonywać Mostowiakową.

Aż w końcu w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i ona się ugnie. Szczególnie, gdy zrozumie, że tego Adam jej już nie odpuści. I w tej sytuacji zgodzi się wybrać, a nawet od razu i kupić swoją suknię ślubną nie tylko w towarzystwie swojej córki Hani, ale także i przyszłego męża. Czy zatem to się na nich ziści?

Takie będą konsekwencje złamania tradycji w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Otóż tak i to w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach nawet dość szybko! Wszystko przez to, że po wyborze sukni ślubnej Natalki cała trójka uda się na pizzę, aby to uczcić, a na miejscu natknie się na Mikołaja! Na szczęście, Hani uda się pozbyć Lipińskiego, ale czy to będzie już koniec dramatów?

A może w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dopiero początek? Pewnym jest, że ślub Natalki i Adama w końcu jednak dojdzie do skutku. Ale czy zgodnie z przepowiednią nie skończy się szybkim rozwodem, skoro już po wspólnym zakupie sukni ślubenej pojawią się pierwsze przeszkody? A może narzeczeni już wyczerpią limit pecha? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

16