M jak miłość. Kolejna zdrada Artura w nowym sezonie! Nie wytrzyma już zbyt długo bez kochanki Joanny

Niewierny Artur wróci do Marysi po olejnej zdradzie w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach niewierny Artur po raz kolejny wróci do Marysi w domu jej matki Barbary (Teresa Lipowska). I tak jak Agnes, która była świadkiem jego zdrady z Joanną, zacznie ich unikać, gdyż będzie miał ogromne wyrzuty sumienia z tego, co ponownie zrobił żonie. Rogowski stanie się przygnębiony i smutny, przez co nawet niczego nieświadoma Rogowska już zacznie się o niego martwić.

Zwłaszcza, że jeszcze wciąż nie będzie wiedziała o zdradzie męża, bo Artur sam się jej do niej nie przyzna, a Agnes wyjedzie do Niemiec, nie mogąc sobie z nią poradzić. Jednak już w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wróci, aby sprawdzić, czy ojciec spełnił jej ultimatum i zerwał wszelkie kontakty ze swoją kochanką.

Rogowski natknie się na kochankę w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Rogowski zapewni córkę, że tak, bo po wspólnej nocy przestanie kontaktować się z Joanną. Co więcej, zdecyduje się także odejść z przychodni w Gródku, do której już w finale sezonu postanowiła przenieść się jego kochanka, gdy już nie była w stanie dłużnej pracować z nim i jego żoną.

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Artur zrobi, jak zapowiadał i zjawi się w przychodni w Gródku, aby wręczyć swoje wypowiedzenie. A gdy będzie już stamtąd wyjdzie i wsiądzie do samochodu, to na parkingu natknie się na Joannę. Wówczas ich wzrok momentalnie się spotka, a Artur będzie już gotowy chwycić za klamkę i polecieć do kochanki, ale w ostatniej chwili się powstrzyma, czym ogromnie ją rozczaruje. Do tego stopnia, że Dobrzańska odejdzie, ale to wcale nie będzie koniec!

Artur znów ulegnie Joannie w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Wszystko przez to, że jeszcze w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach odrzucona i zraniona Joanna zacznie wysyłać do Artura rozpaczliwe wiadomości, w których poprosi go o ostatnie pożegnalne spotkanie. I wtedy Rogowski w końcu się ugnie, zdecyduje się złamać słowo, dane Agnes i spotkać się z kochanką. A przy okazji kolejny raz okłamać swoją żonę, z którą w tym samym czasie będzie umówiony na wspólny spacer. Jednak ostatecznie jej mąż wybierze Dobrzańską!

I w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej jak podawał swiatseriali.interia.pl omal nie wyłoży się na swoim kłamstwie, gdy zapomni wziąć ze sobą torby lekarskiej. Wszystko przez to, że wmówi żonie, że jedzie do pacjenta. Ale na "szczęście" wybroni się swoim złym stanem, przez co Marysia nie będzie drążyć, a on będzie mógł spędzić kolejne upojne chwile z kochanką!

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