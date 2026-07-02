M jak miłość. Tak Artur potraktuje Joannę po zdradzie! Zaskakujący ruch Rogowskiego w nowym sezonie

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-02 12:13

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur (Robert Moskwa) będzie próbował wrócić do normalności po swojej zdradzie z Joanną (Dominika Sakowicz), ale wspomnienia o nocy z kochanką nie dadzą mu spokoju. Zwłaszcza, gdy jeszcze natknie się na nią na szpitalnym parkingu, a ich wzrok znów się spotka. Oczywiście, w pierwszej chwili w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rogowski będzie chciał do niej podejść, jednak ostatecznie zabraknie mu odwagi. Wówczas rozczarowana Dobrzańska odejdzie,a on zostanie sam! Koniecznie poznaj szczegóły!

Porażający dramat Artura po zdradzie w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artura zaczną dręczyć wyrzuty sumienia i poczucie winy po swojej nocy z Joanną. A to dlatego, że dopiero po fakcie dojdzie do niego, co tak naprawdę zrobił i to nie tylko swojej żonie, rodzinie, ale i zakochanej w nim kochance.

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej jak podaje swiatseriali.interia.pl Rogowski kompletnie sobie z tym nie poradzi, stanie się smutny, przygnębiony i zamknięty w sobie. Niczym Agnes (Amanda Mincewicz), która po jego zdradzie ucieknie do Niemiec. Tak samo jak Artur, który zbyt długo nie nabawi w domu Mostowiaków po swojej kolejnej niewierności.

Rogowski oleje kochankę w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur ruszy do przychodni w Gródku. Tym bardziej, że obieca przecież Agnes, że zrezygnuje z pracy w placówce, aby tylko nie widywać się więcej ze swoją kochanką, z którą zerwie wszelkie kontakty po ich wspólnej nocy. Ale los będzie miał dla nich zupełnie inne plany!

Zdradzamy, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rogowski natknie się na swoją kochankę na szpitalnym parkingu, gdy ta będzie wychodzić z pracy po skończonym dyżurze. Wówczas ich wzrok momentalnie się spotka, a w pewnej chwili Artur zechce nawet chwycić za klamkę i ruszyć do Joanny, ale ostatecznie nie wystarczy mu na to odwagi!

Odrzucona Joanna tak łatwo nie odpuści Arturowi w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Wtedy w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach rozczarowana Dobrzańska odwróci się i odejdzie, a Rogowski zostanie sam ze swoimi emocjami. Tym bardziej, że spotkanie z kochanką, od której odciął się po zdradzie, wyraźnie nim wstrząśnie i wytrąci go z równowagi. Do tego stopnia, że zrobi się cały blady i jeszcze bardziej posmutnieje.

Szczególnie, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zda sobie sprawę, że skrzywdził i ją. A co dopiero poczuje Marysia, gdy w końcu dowie się o jego kolejnej zdradzie... Czy Joanna tak łatwo odpuści po ich wspólnej nocy? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Zasmucony Artur Rogowski obok patrzącej w bok Joanny Dobrzańskiej. O ich losach przeczytasz na SE Superseriale.
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