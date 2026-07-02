M jak miłość. Tak Artur potraktuje Joannę po zdradzie! Zaskakujący ruch Rogowskiego w nowym sezonie

Porażający dramat Artura po zdradzie w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artura zaczną dręczyć wyrzuty sumienia i poczucie winy po swojej nocy z Joanną. A to dlatego, że dopiero po fakcie dojdzie do niego, co tak naprawdę zrobił i to nie tylko swojej żonie, rodzinie, ale i zakochanej w nim kochance.

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej jak podaje swiatseriali.interia.pl Rogowski kompletnie sobie z tym nie poradzi, stanie się smutny, przygnębiony i zamknięty w sobie. Niczym Agnes (Amanda Mincewicz), która po jego zdradzie ucieknie do Niemiec. Tak samo jak Artur, który zbyt długo nie nabawi w domu Mostowiaków po swojej kolejnej niewierności.

Rogowski oleje kochankę w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur ruszy do przychodni w Gródku. Tym bardziej, że obieca przecież Agnes, że zrezygnuje z pracy w placówce, aby tylko nie widywać się więcej ze swoją kochanką, z którą zerwie wszelkie kontakty po ich wspólnej nocy. Ale los będzie miał dla nich zupełnie inne plany!

Zdradzamy, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rogowski natknie się na swoją kochankę na szpitalnym parkingu, gdy ta będzie wychodzić z pracy po skończonym dyżurze. Wówczas ich wzrok momentalnie się spotka, a w pewnej chwili Artur zechce nawet chwycić za klamkę i ruszyć do Joanny, ale ostatecznie nie wystarczy mu na to odwagi!

Odrzucona Joanna tak łatwo nie odpuści Arturowi w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Wtedy w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach rozczarowana Dobrzańska odwróci się i odejdzie, a Rogowski zostanie sam ze swoimi emocjami. Tym bardziej, że spotkanie z kochanką, od której odciął się po zdradzie, wyraźnie nim wstrząśnie i wytrąci go z równowagi. Do tego stopnia, że zrobi się cały blady i jeszcze bardziej posmutnieje.

Szczególnie, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zda sobie sprawę, że skrzywdził i ją. A co dopiero poczuje Marysia, gdy w końcu dowie się o jego kolejnej zdradzie... Czy Joanna tak łatwo odpuści po ich wspólnej nocy? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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