Dziedzictwo, odcinek 992: Cansel i Sibel wrobią Nanę! Finał intrygi przerazi - ZDJĘCIA

Złowrogi sojusz Cansel i Sibel przeciwko Nanie w "Dziedzictwie"

W najnowszej, 992. odsłonie "Dziedzictwa", Cansel dostrzeże idealną okazję, by ostatecznie wyeliminować Nanę. Żona Sahina dowie się, że śledczy wciąż wstrzymują się z postawieniem zarzutów za postrzelenie Poyraza, dopóki nie otrzymają oficjalnych wyników toksykologicznych. Nana będzie bronić się, twierdząc, że działała pod wpływem substancji odurzających. Choć to prawda, Cansel postanowi brutalnie zainterweniować w przebieg śledztwa.

Bezwzględna kobieta doskonale zda sobie sprawę, że potwierdzenie wersji Nany oznaczałoby dla niej stosunkowo łagodny wyrok. Zdeterminowana Cansel zechce doprowadzić do sytuacji, w której wyniki badań okażą się czyste, co skaże Kilic na wieloletnie więzienie. Do realizacji tak ryzykownego planu będzie potrzebować wspólniczki. Ponieważ Semih z pewnością odmówiłby udziału akurat w tym przestępstwie, wybór pada na Sibel, która będzie mieć własne powody, by życzyć Nanie jak najgorzej.

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– Słyszałaś te policjantkę? Nie zbadali jeszcze krwi.

– Co z tego?

– Rusz głową. Jeśli badanie wykaże obecność narkotyków, dostanie pół roku. Jeśli nie, zgnije w więzieniu.

– Co możemy zrobić?

– Bardzo dużo Sibel!

Cansel i Sibel sfałszują wyniki w laboratorium"Dziedzictwie"!

W 992. odcinku telenoweli "Dziedzictwo" intrygantki zaplanują zamianę próbek w szpitalnym laboratorium. Cansel i Sibel ukryją się przed drzwiami gabinetu, wyczekując momentu, aż personel medyczny opuści pomieszczenie. W kluczowej chwili Sibel zacznie panikować, uświadamiając sobie ciężar odpowiedzialności karnej. Cansel pozostanie jednak niewzruszona i zdeterminowana.

– Nie róbmy tego. Jak nas przyłapią, będziemy skończone.

– Cicho, bo przyłapią nas przez ciebie – powie Cansel, a gdy laborantka wyjdzie, to zaciągnie ją za sobą do gabinetu – Chodź. Nie zabrali jeszcze probówek.

Zdesperowana Cansel błyskawicznie namierzy odpowiednią fiolkę i wytypuje innego pacjenta, którego dane będą zbliżone do nazwiska Nany. Za namową Sibel sprawnie dokona podmiany etykiet, z satysfakcją komentując swój sukces.

– Podmień karteczki. Szybciej!

– Ta będzie w porządku. Nana Kilic i Nalan Akilic. Brzmi podobnie. Nikt się nie domyśli, że to nasze dzieło. Oskarżą szpital o zaniedbanie – stwierdzi Cansel, po czym przystąpi do działania – Gotowe. I po wszystkim. Pozbędziemy się tego czupiradła. Chodźmy zanim ktoś nas zobaczy.

Intryga Cansel powidzie się. Co dalej z Naną w "Dziedzictwie"?

W dalszej części 992. odcinka "Dziedzictwa" spiskujące kobiety opuszczą placówkę bez wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń. Ich wyrachowany plan powiedzie się w stu procentach – analitycy zbadają sfałszowany materiał, który nie wykaże żadnych śladów środków odurzających.

Taki obrót spraw postawi Nanę w dramatycznym położeniu. Zgodnie z zamierzeniami Cansel, żona Poyraza będzie musiała teraz zmierzyć się z widmem surowego wyroku. Czy Kilic rzeczywiście trafi za kratki na długie lata? Widzowie dowiedzą się tego z kolejnych epizodów serialu.