Splątane losy, odcinek 28: Podsłuchana rozmowa doprowadzi do rozpaczy! Mała Mine zalana łzami

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-19 17:06

Najnowszy 28. odcinek tureckiej telenoweli „Splątane losy” przyniesie kolejne zawirowania. Mieszkańcy zaczną spekulować na temat sprzedaży posiadłości Halila, co wywoła przerażenie u Ayfer. Z kolei Mine podsłucha wymianę zdań Münevver z Yasemin, błędnie zakładając, że siostra chce się jej pozbyć. Premiera odcinka zaplanowana jest na piątek, 21 sierpnia 2026 roku.

Ayfer boi się utraty dachu nad głową w 28. odcinku serialu "Splątane losy"

Wieści o rzekomej sprzedaży rezydencji Halila stają się głównym tematem rozmów w całej dzielnicy. Plotki rozprzestrzeniają się w zawrotnym tempie, budząc spory niepokój lokalnej społeczności. Zestresowana całą sytuacją Ayfer stara się uświadomić mężowi, że panicznie obawia się wyrzucenia z domu. Halil pozostaje jednak głuchy na jej argumenty i kategorycznie oświadcza, że nie ma zamiaru opuszczać dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Rozpacz Mine w serialu "Splątane losy". Dziewczynka czuje się odrzucona przez siostrę

Poważny kryzys emocjonalny dotyka również małą Mine. Dziewczynka staje się przypadkowym świadkiem konwersacji między Münevver a Yasemin, wyciągając z niej całkowicie mylne wnioski. Jest święcie przekonana, że starsza siostra całkowicie się od niej odcięła i zamierza ją porzucić. Zrozpaczone dziecko zalewa się łzami, na co babcia reaguje natychmiastową próbą pocieszenia. To napięte zdarzenie sprawia, że do Münevver ponownie wracają trudne wspomnienia dawnego sporu z Pakize.

Kiedy i gdzie oglądać 28. odcinek serialu "Splątane losy"?

Kolejny, 28. odcinek tureckiej produkcji „Splątane losy” zadebiutuje na antenie telewizyjnej w piątek, 21 sierpnia 2026 roku. Emisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 14:00 w telewizyjnej Jedynce. Dla osób, które nie zdążą przed telewizory, przewidziano możliwość obejrzenia powtórki na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada turecki serial "Splątane losy"? Poznaj fabułę i obsadę

„Splątane losy” (w oryginale znane jako Bizi Birleştiren Hayat) to wciągająca obyczajowa historia z Turcji. Główną bohaterką jest zamożna, ale surowa mieszkanka Stambułu – Münevver Ketenci. Jej uporządkowany świat staje na głowie, kiedy pod jej drzwiami niespodziewanie zjawia się pięcioletnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczynka to jej biologiczna wnuczka, o której narodzinach nikt jej nie poinformował. W związku z tym Münevver podejmuje decyzję o odszukaniu swojej dawno niewidzianej córki, Pakize. Dodatkowym urozmaiceniem fabuły jest rozwijające się uczucie między pielęgniarką Yasemin a medykiem o imieniu Burak.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
  • Öznur Kula jako Pakize
  • Savaş Alp Başar jako Serhat
Münevver Ketenci rozmawia z małą Mine przy stole. O losach bohaterów serialu przeczytasz na SE Superseriale.
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