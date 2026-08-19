Splątane losy, odcinek 28: Podsłuchana rozmowa doprowadzi do rozpaczy! Mała Mine zalana łzami

Ayfer boi się utraty dachu nad głową w 28. odcinku serialu "Splątane losy"

Wieści o rzekomej sprzedaży rezydencji Halila stają się głównym tematem rozmów w całej dzielnicy. Plotki rozprzestrzeniają się w zawrotnym tempie, budząc spory niepokój lokalnej społeczności. Zestresowana całą sytuacją Ayfer stara się uświadomić mężowi, że panicznie obawia się wyrzucenia z domu. Halil pozostaje jednak głuchy na jej argumenty i kategorycznie oświadcza, że nie ma zamiaru opuszczać dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Rozpacz Mine w serialu "Splątane losy". Dziewczynka czuje się odrzucona przez siostrę

Poważny kryzys emocjonalny dotyka również małą Mine. Dziewczynka staje się przypadkowym świadkiem konwersacji między Münevver a Yasemin, wyciągając z niej całkowicie mylne wnioski. Jest święcie przekonana, że starsza siostra całkowicie się od niej odcięła i zamierza ją porzucić. Zrozpaczone dziecko zalewa się łzami, na co babcia reaguje natychmiastową próbą pocieszenia. To napięte zdarzenie sprawia, że do Münevver ponownie wracają trudne wspomnienia dawnego sporu z Pakize.

Kiedy i gdzie oglądać 28. odcinek serialu "Splątane losy"?

Kolejny, 28. odcinek tureckiej produkcji „Splątane losy” zadebiutuje na antenie telewizyjnej w piątek, 21 sierpnia 2026 roku. Emisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 14:00 w telewizyjnej Jedynce. Dla osób, które nie zdążą przed telewizory, przewidziano możliwość obejrzenia powtórki na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada turecki serial "Splątane losy"? Poznaj fabułę i obsadę

„Splątane losy” (w oryginale znane jako Bizi Birleştiren Hayat) to wciągająca obyczajowa historia z Turcji. Główną bohaterką jest zamożna, ale surowa mieszkanka Stambułu – Münevver Ketenci. Jej uporządkowany świat staje na głowie, kiedy pod jej drzwiami niespodziewanie zjawia się pięcioletnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczynka to jej biologiczna wnuczka, o której narodzinach nikt jej nie poinformował. W związku z tym Münevver podejmuje decyzję o odszukaniu swojej dawno niewidzianej córki, Pakize. Dodatkowym urozmaiceniem fabuły jest rozwijające się uczucie między pielęgniarką Yasemin a medykiem o imieniu Burak.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

6

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie