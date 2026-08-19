Splątane losy, odcinek 28: Podsłuchana rozmowa doprowadzi do rozpaczy! Mała Mine zalana łzami

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Ayfer boi się utraty dachu nad głową w 28. odcinku serialu "Splątane losy"
Wieści o rzekomej sprzedaży rezydencji Halila stają się głównym tematem rozmów w całej dzielnicy. Plotki rozprzestrzeniają się w zawrotnym tempie, budząc spory niepokój lokalnej społeczności. Zestresowana całą sytuacją Ayfer stara się uświadomić mężowi, że panicznie obawia się wyrzucenia z domu. Halil pozostaje jednak głuchy na jej argumenty i kategorycznie oświadcza, że nie ma zamiaru opuszczać dotychczasowego miejsca zamieszkania.
Rozpacz Mine w serialu "Splątane losy". Dziewczynka czuje się odrzucona przez siostrę
Poważny kryzys emocjonalny dotyka również małą Mine. Dziewczynka staje się przypadkowym świadkiem konwersacji między Münevver a Yasemin, wyciągając z niej całkowicie mylne wnioski. Jest święcie przekonana, że starsza siostra całkowicie się od niej odcięła i zamierza ją porzucić. Zrozpaczone dziecko zalewa się łzami, na co babcia reaguje natychmiastową próbą pocieszenia. To napięte zdarzenie sprawia, że do Münevver ponownie wracają trudne wspomnienia dawnego sporu z Pakize.
Kiedy i gdzie oglądać 28. odcinek serialu "Splątane losy"?
Kolejny, 28. odcinek tureckiej produkcji „Splątane losy” zadebiutuje na antenie telewizyjnej w piątek, 21 sierpnia 2026 roku. Emisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 14:00 w telewizyjnej Jedynce. Dla osób, które nie zdążą przed telewizory, przewidziano możliwość obejrzenia powtórki na platformie streamingowej TVP VOD.
O czym opowiada turecki serial "Splątane losy"? Poznaj fabułę i obsadę
„Splątane losy” (w oryginale znane jako Bizi Birleştiren Hayat) to wciągająca obyczajowa historia z Turcji. Główną bohaterką jest zamożna, ale surowa mieszkanka Stambułu – Münevver Ketenci. Jej uporządkowany świat staje na głowie, kiedy pod jej drzwiami niespodziewanie zjawia się pięcioletnia Mine. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczynka to jej biologiczna wnuczka, o której narodzinach nikt jej nie poinformował. W związku z tym Münevver podejmuje decyzję o odszukaniu swojej dawno niewidzianej córki, Pakize. Dodatkowym urozmaiceniem fabuły jest rozwijające się uczucie między pielęgniarką Yasemin a medykiem o imieniu Burak.
W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar
- Öznur Kula jako Pakize
- Savaş Alp Başar jako Serhat