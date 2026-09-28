Na dobre i na złe, odcinek 1002: Porywaczka Niny chora psychicznie. Zuza będzie miała urojenia, że córka Blanki to jej dziecko!

Zuza uwierzy, że Nina jest jej córką

Historia Zuzy zaczęła się od jej z pozoru niewinnej znajomości z Blanką. Była pacjentką lekarki, a po poronieniu przeżyła traumę. Z czasem zbliżyła się do Milewskiej, ale nikt nie spodziewał się, co koleżanka nawyczynia! Zuza uprowadziła córeczkę lekarki! Teraz będzie ukrywać Ninę i traktować ją tak, jakby naprawdę była mamą dziewczynki.

W 1002 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza będzie żyła w świecie swoich urojeń. W jej przekonaniu Nina stanie się jej dzieckiem, dlatego nie będzie widziała powodu, by oddać ją Blance i Mario (Marcin Korcz). Porywaczka zacznie nawet gromadzić pieniądze, żeby uciec z dziewczynką za granicę. Będzie chciała odciąć Ninę od jej prawdziwej rodziny i rozpocząć z nią nowe życie. Nie wynika to tylko i wyłącznie ze złych intencji i bólu. Kobieta będzie się mierzyła z poważnymi zaburzeniami psychicznymi.

Blanka i Wiki zrobią wszystko, żeby odzyskać Ninę

Blanka wciąż będzie walczyć o odzyskanie córki, a w poszukiwania Niny zaangażuje się również Wiktoria Consalida (Katarzyna Dąbrowska). Wiki wróci do Leśnej Góry po latach właśnie w dramatycznym momencie, gdy jej córka przeżywa tragedię. Nie będzie biernie czekać na rozwój wydarzeń i ruszy własnym tropem. Tymczasem Mario zostanie nagle porwany przez dawnych „przyjaciół” z mafii. Ojciec Niny sam znajdzie się więc w niebezpieczeństwie, podczas gdy jego córka nadal będzie przebywała z Zuzą.

Wiktoria znów założy fartuch. Będzie operować Borysa

W 1002 odcinku "Na dobre i na złe: Wiki nie tylko zawalczy o wnuczkę, ale będzie miała również zupełnie inne zadanie. Borys (Marcin Zacharzewski) nagle dostanie silnego ataku bólu w pracy. Szybko okaże się, że przyczyną jest przepuklina rozworu przełykowego, a pacjent będzie wymagał natychmiastowej operacji. Consalida ponownie chwyci za skalpel i stanie przy stole operacyjnym, by ratować przyjaciela. Po udanej interwencji doktor zaproponuje jej pracę w Leśnej Górze na czas swojej niedyspozycji zdrowotnej. Tak oto wyjdzie na jaw, że Consalida zostanie z lekarzami na dłużej, dzięki czemu będzie mogła wesprzeć córkę.

Kiedy 1002 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1002 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.