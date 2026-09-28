Na dobre i na złe, odcinek 1002: Porwana Nina wywieziona za granicę! Zuza zabierze dziecko z Polski, a Blanka nie odzyska córki?

Zuza nadal będzie ukrywać porwaną Ninę w 1002 odcinku "Na dobre i na złe"

Dramat Blanki rozpoczął się, gdy jej córka zniknęła, a poszukiwania długo nie prowadzą do rozwiązania zagadki. Za porwaniem Niny stoi Zuza, była pacjentka i przyjaciółka Milewskiej, która sama przeżyła traumę po poronieniu. Kobieta przywiązała się do dziecka i zaczęła traktować córkę Blanki i Mario (Marcin Korcz) jak własną! Porywaczka potrafiła przy tym zachowywać pozory. Jeszcze w 998 odcinku "Na dobre i na złe" pojawiła się przed szpitalem w Leśnej Górze i rozmawiała z Blanką, choć doskonale wiedziała, gdzie znajduje się Nina. Nie wzbudziła wówczas podejrzeń Milewskiej. Na szczęście w najbliższych odcinkach "Na dobre i na złe" Blanka nie zostanie sama ze swoim dramatem. Do Leśnej Góry po latach wróci jej matka, Wiktoria Consalida (Katarzyna Dąbrowska). Wiki wesprze córkę i sama mocno zaangażuje się w poszukiwania wnuczki.

W 1002 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza będzie chciała wywieźć Ninę za granicę

Sytuacja zrobi się jeszcze bardziej niebezpieczna w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza nadal będzie ukrywać się z Niną i utwierdzać w przekonaniu, że dziewczynka jest jej córką. Jednocześnie zacznie przygotowywać się do kolejnego kroku. Porywaczka będzie gromadziła pieniądze potrzebne do ucieczki. Jej celem stanie się wyjazd z Niną za granicę. Wszystko wskazuje więc na to, że nie zamierza oddać dziecka Blance i chce zrobić wszystko, żeby na dobre zniknąć razem z dziewczynką.

Dla Milewskiej oznaczałoby to prawdziwy koszmar. Blanka cały czas będzie walczyła o odzyskanie córki, a powrót Wiktorii da jej dodatkowe wsparcie. Czas zacznie jednak działać na niekorzyść rodziny. Jeśli Zuza zdoła opuścić Polskę z porwaną Niną, poszukiwania mogą stać się jeszcze trudniejsze.

Blanka odzyska Ninę, ale dramat jeszcze się nie skończy

Wiadomo już, że ostatecznie Nina wróci do swoich rodziców, ale nie stanie się to dzięki dobrej woli Zuzy. Sytuacja zmieni się dopiero wtedy, gdy dziewczynka zostanie ranna i będzie potrzebowała pomocy lekarzy. Nawet wówczas porywaczka nie zrezygnuje jednak ze swoich zamiarów i ponownie spróbuje odebrać Blance córkę.

Kiedy 1002 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1002 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.