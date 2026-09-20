Na dobre i na złe, odcinek 998: To ona porwała Ninę! Nie bez powodu nieobliczalna Zuza zjawi się przed szpitalem - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-20 20:50

Porywaczka Niny (Rita Sobocińska) w 998 odcinku "Na dobre i na złe" zjawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by patrzeć na to, jak Blanka (Pola Gonciarz) cierpi po stracie córki. Póki co nieobliczalna Zuza (Aurora Lipartowska), przyjaciółka Blanki, dawna pacjentka, która przeszła traumę po poronieniu, nie będzie nawet w gronie podejrzanych policji. Co więcej, kiedy Milewska i policjantka Dorota (Magdalena Wróbel) w 998 odcinku "Na dobre i na złe" wpadną na Zuzę przed szpitalem, nie zwrócą uwagi na jej dziwne zachowanie. To ona porwała małą Ninę i nie będzie chciała jej oddać Blance.

Kiedy w "Na dobre i na złe" wyjaśni się, kto porwał Ninę? 

Z relacji z planu "Na dobre i na złe" wiadomo już, że porwana Nina się odnajdzie, że Blanka i Mario (Marcin Korcz) odzyskają córkę, ale minie jeszcze wiele dni zanim niezrównoważona psychicznie Zuza odda im dziecko! Nie zrobi tego z własnej woli, ale zmusi ją do tego sytuacja, bo Nina zostanie ranna i będzie wymagała pomocy lekarzy.

W szpitalu w Leśnej Górze rozegrają się wstrząsające sceny z udziałem porywaczki, bo Zuza znów będzie chciała odebrać Blance córkę. To jednak wydarzenia, które w "Na dobre i na złe" rozegrają się dopiero na początku października. 

Porywaczka Niny odwiedzi Blankę w 998 odcinku "Na dobre i na złe", by zobaczyć jak cierpi po stracie córki

Z kolei w nadchodzącym 998 odcinku "Na dobre i na złe" porywaczka Niny, jak gdyby nigdy nic, wpadnie w odwiedziny do Blanki do szpitala. Jakby chciała zobaczyć, jak jej przyjaciółka cierpi po stracie dziecka. Z promiennym uśmiechem na ustach Zuza stanie przed Blanką i policjantką Dorotą, nie wzbudzając jednak żadnych podejrzeń tak nagłą wizytą. Milewska z oczami spuchniętymi od łez ani słowem nie wspomni Zuzie o porwaniu Niny. Zgodnie z ustaleniami policji, która jeszcze nie będzie chciała nagłaśniać sprawy. 

- Co tu robisz? - zapyta zaskoczona Blanka.

- Pomyślałam, że wpadnę, zobaczę co u ciebie...

- To jest Zuza, koleżanka z pilatesu - przedstawi przyjaciółkę Dorocie.

- A to ty? Cześć, Dorota... Ja też zapisałam się na zajęcia - policjantka nie przyzna się Zuzie, kim jest naprawdę.

- Blanka mówiła ci o mnie?

- Tak...

- Dlaczego?

- Właśnie w związku z zajęciami. Musimy już lecieć...

- Dokąd idziecie? Mogę iść z wami? - zatrzyma je Zuza.

- Nie... Wiesz, może następnym razem - wykręci się Dorota.

- Masz nową przyjaciółkę? A ja? - nieobliczalna porywaczka Niny nie będzie chciała puścić Blanki. 

- Dorota to jest koleżanka ze szkoły i dawno się nie widziałyśmy. Chcemy nadrobić zaległości

- A nie, masz rację... Przepraszam. To nie jest tak, że mam cię na własność... - powie na pożegnanie Zuza. 

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Choć w 998 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie żadnej sceny potwierdzającej, że to Zuza porwała Ninę, że trzyma córkę Blanki i Mario u siebie, to jej zachowanie wobec Milewskiej będzie najlepszym dowodem na to, że kręci się przy niej nie bez powodu. 

Kiedy 998 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 998 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 23 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry

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