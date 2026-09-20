Gra z Cieniem 2, odcinek 16: Helena odzyska syna! Odbije go razem ze Staszką, ale śmiertelny wróg Kosek ruszy ich śladem - ZWIASTUN

"Gra z Cieniem" 2 sezon odcinek 16 (odc. 3) - niedziela, 20.09.2026, o godz. 20.25 w TVP1

Odnalezienie syna Heleny w 16 odcinku "Gra z Cieniem" 2 sezonu będzie tylko początkiem, bo Bielawska nie pozwoli na to, aby Pawełek dłużej przebywał w domu dziecka. Podczas spotkania z chłopcem usłyszy z jego ust dramatyczną prośbę, żeby jak najszybciej go stąd zabrała. Ale Helena będzie świadoma tego, że Paweł może być obserwowany przez UB, że próba odbicia syna może się dla niej źle skończyć. Podejmie jednak ryzyko.

Kiedy w tajnym mieszkaniu Heleny w 16 odcinku "Gra z Cieniem" zjawi się Staszka, przyjaciółka z więzienia powie jej, że major Kosek żyje, że nie zginął w górach i cały czas podąża ich śladem. Ostrzeżenie Staszki nie powstrzyma jednak Heleny przed odbiciem Pawełka z domu dziecka. Pod odsłoną nocy zabierze syna z sierocińca i razem ukryją się w nowym domu. Następnego dnia Kosek dowie się o zniknięciu syna Bielawskiej. Od razu się domyśli, że za porwaniem chłopca stała jego matka z góralką!

Tymczasem partner Heleny, Tomasz Porada podstępem wkupi się w łaski dowódcy lotniska w Łasku, pułkownika Kazimierza Opałki (Mirosław Baka). Do tego stopnia zaprzyjaźni się z wysoko postawionym oficerem, że będzie się świetnie bawił w jego mieszkaniu z żoną Krystyną (Agnieszka Warchulska). W ten sposób Tomasz, czyli "Cień", będzie chciał zrealizować kolejny plan szpiegowski.

W finale 16 odcinka "Gra z Cieniem" przyjaciółka Heleny i Staszki z Olkusza, Marta (Weronika Warchoł), posunie się do desperackiego kroku. Podczas oficjalnego wiecu z udziałem Bolesława Bieruta wyciągnie pistolet i strzeli do komunistycznego prezydenta - zbrodniarza! Zapłaci za to największą cenę - Marta zginie.

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Fabuła 2 sezonu serialu "Gra z Cieniem"

Helena (Natalia Rybicka) ucieka z więzienia i wraca do Łodzi, aby odnaleźć syna Pawełka przebywającego w domu dziecka. Jednocześnie jej partner Tomasz Porada (Grzegorz Małecki), czyli "Cień", brytyjski szpieg, podejmuje nową misję dotyczącą tajemniczego transportu z łódzkich fabryk do Moskwy. Do Warszawy przybywa bezwzględny oficer GRU, pułkownik UB Wiktor Lipmann (Grzegorz Damięcki), który tropi nie tylko "Cienia", ale i Helenę!

"Gra z Cieniem" 2 sezon - ile liczy odcinków, kiedy emisja w TVP1?

Nowy 2 sezon "Gra z Cieniem" liczy 13 odcinków, których premiera w każdą niedzielę, o godz. 20.25 w TVP1.