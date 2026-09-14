Felicita, odcinek 4: Tak się skończy kolacja Zośki z Giulią! Kochanka Kamila ujawni bolesną prawdę o domu we Włoszech - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-14 16:35

W 4 odcinku serialu "Felicita" Zośka (Laura Breszka) pójdzie na kolację do domu Giulii (Oriana Celentano), nieświadoma tego, co ją tam czeka! Już przed wejściem do pięknej posiadłości zobaczy pamiątki po Kamilu (Dawid Ogrodnik), a we wnętrzu domu będzie stało zdjęcie jej zmarłego męża. Kochanka Kamila sprowokuje Zośkę do wybuchu, kiedy przypomni jej, że ich dzieci miały tego samego ojca! Ale na tym nie koniec, bo w 4 odcinku "Felicita" Giulia odsłoni przed rywalką szokująca prawdę o swoim domu we Włoszech. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Zośka i Marco w 4 odcinku "Felicita" na romantycznej wycieczce w Alberobello

Znajomość Zośki i Marco w 4 odcinku "Felicita" nabierze rumieńców, ale wdowa z Polski po śmierci męża wciąż będzie musiała się zmierzyć z konsekwencjami jego decyzji. Da się jednak namówić na wspólną wycieczkę do Alberobello, podczas której Zośka zacznie wypytywać Marco o rozwód, przeszłość i decyzję o powrocie z Mediolanu do rodzinnego pensjonatu w Polignano a Mare.

Przystojny Włoch w 4 odcinku "Felicita" nie będzie krył zainteresowania Zośką, a córka Oliwia przyłapie ich nawet w dwuznacznej sytuacji na flirtowaniu... Prawnik będzie czule smarował plecy Zośki żelem po ukąszeniu jakiegoś owada. 

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Zośka w domu Giulii zobaczy pamiątki po Kamilu w 4 odcinku "Felicita"

Wieczorem w 4 odcinku serialu "Felicita" Zośka i Oliwia zjawią się w domu Giulii. Już przed wejściem kobieta zauważy rzeźby - głowy Teste di Moro, charakterystyczne w tradycji sycylijskiej. Identyczne z tymi, które Kamil kupił kiedyś do ich wspólnego domu. Nico pokaże Oliwii domek na drzewie i pochwali się, że zbudował go dla niego tata. To będzie wyjątkowo bolesne dla 17-latki, że przyrodni brat dostał od ich ojca to, o czym ona zawsze marzyła.

Spokojna rozmowa Zośki i Giulii w 4 odcinku "Felicita" szybko wymknie się spod kontroli. Bo wdowa po Kamilu nie zniesie tego, że Włoszka mówi o jej mężu jak o kimś, kto należał również do jej życia. Nic dziwnego, że Zośka straci nad sobą panowanie.

- Przyznaję, że jestem zaskoczona... Włoszka już dawno wydrapałaby mi oczy. Mogłabyś jeszcze podpalić mi dom! U nas takie sprawy załatwia się inaczej! Łatwo się nie poddajemy!

- Nie poddaję się! Jestem tutaj tylko dla Oliwii. Nie podpalę ci domu, ale też nie zostaniemy przyjaciółkami w niedoli!

- Mów, co chcesz, ale nasze dzieci miały jednego ojca!

- I to coś usprawiedliwia?

- Niczego nie usprawiedliwiam, ale przeszłości nie zmienisz!

- Jasne i wszystko gra...

- Mój syn też stracił ojca! Dlatego teraz?

- Bo tak! To był twój mąż? Twoja druga połówka? Nie! To był mój mąż!

- Dosyć! Nie będę się kłócić o prochy w urnie!

- Idę stąd! - rzuci Zośka i wstanie od stołu. 

Giulia w 4 odcinku "Felicita" ujawni kolejną tajemnicę Kamila! Mieli razem dom we Włoszech

Kiedy Zośka i jej córka w 4 odcinku "Felicita" będą już w drodze do bramu, na pożegnanie rzuci do Giulii, że to było ich ostatnie spotkanie. - Nigdy tu nie wrócimy!

Kochanka Kamila stanie jednak na balkonie i wykrzyczy informację, która zmieni wszystko. Okaże się, że to nie tylko jej dom. 

- Chyba powinniście! Ten dom w połowie należał do Kamila! 

Tym samym Zośka pozna kolejną tajemnicę Kamila, która sprawi, że zacznie wątpić w swoje małżeństwo, a jej życie z ukochanym okaże się jednym wielkim kłamstwem. 

Kiedy 4 odcinek serialu "Felicita" w TVP1?

Odcinek 4 "Felicita" będzie miał premierę w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.30 w TVP1.

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