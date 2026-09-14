Felicita, odcinek 4: Tak się skończy kolacja Zośki z Giulią! Kochanka Kamila ujawni bolesną prawdę o domu we Włoszech - WIDEO

Zośka i Marco w 4 odcinku "Felicita" na romantycznej wycieczce w Alberobello

Znajomość Zośki i Marco w 4 odcinku "Felicita" nabierze rumieńców, ale wdowa z Polski po śmierci męża wciąż będzie musiała się zmierzyć z konsekwencjami jego decyzji. Da się jednak namówić na wspólną wycieczkę do Alberobello, podczas której Zośka zacznie wypytywać Marco o rozwód, przeszłość i decyzję o powrocie z Mediolanu do rodzinnego pensjonatu w Polignano a Mare.

Przystojny Włoch w 4 odcinku "Felicita" nie będzie krył zainteresowania Zośką, a córka Oliwia przyłapie ich nawet w dwuznacznej sytuacji na flirtowaniu... Prawnik będzie czule smarował plecy Zośki żelem po ukąszeniu jakiegoś owada.

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Zośka w domu Giulii zobaczy pamiątki po Kamilu w 4 odcinku "Felicita"

Wieczorem w 4 odcinku serialu "Felicita" Zośka i Oliwia zjawią się w domu Giulii. Już przed wejściem kobieta zauważy rzeźby - głowy Teste di Moro, charakterystyczne w tradycji sycylijskiej. Identyczne z tymi, które Kamil kupił kiedyś do ich wspólnego domu. Nico pokaże Oliwii domek na drzewie i pochwali się, że zbudował go dla niego tata. To będzie wyjątkowo bolesne dla 17-latki, że przyrodni brat dostał od ich ojca to, o czym ona zawsze marzyła.

Spokojna rozmowa Zośki i Giulii w 4 odcinku "Felicita" szybko wymknie się spod kontroli. Bo wdowa po Kamilu nie zniesie tego, że Włoszka mówi o jej mężu jak o kimś, kto należał również do jej życia. Nic dziwnego, że Zośka straci nad sobą panowanie.

- Przyznaję, że jestem zaskoczona... Włoszka już dawno wydrapałaby mi oczy. Mogłabyś jeszcze podpalić mi dom! U nas takie sprawy załatwia się inaczej! Łatwo się nie poddajemy!

- Nie poddaję się! Jestem tutaj tylko dla Oliwii. Nie podpalę ci domu, ale też nie zostaniemy przyjaciółkami w niedoli!

- Mów, co chcesz, ale nasze dzieci miały jednego ojca!

- I to coś usprawiedliwia?

- Niczego nie usprawiedliwiam, ale przeszłości nie zmienisz!

- Jasne i wszystko gra...

- Mój syn też stracił ojca! Dlatego teraz?

- Bo tak! To był twój mąż? Twoja druga połówka? Nie! To był mój mąż!

- Dosyć! Nie będę się kłócić o prochy w urnie!

- Idę stąd! - rzuci Zośka i wstanie od stołu.

Giulia w 4 odcinku "Felicita" ujawni kolejną tajemnicę Kamila! Mieli razem dom we Włoszech

Kiedy Zośka i jej córka w 4 odcinku "Felicita" będą już w drodze do bramu, na pożegnanie rzuci do Giulii, że to było ich ostatnie spotkanie. - Nigdy tu nie wrócimy!

Kochanka Kamila stanie jednak na balkonie i wykrzyczy informację, która zmieni wszystko. Okaże się, że to nie tylko jej dom.

- Chyba powinniście! Ten dom w połowie należał do Kamila!

Tym samym Zośka pozna kolejną tajemnicę Kamila, która sprawi, że zacznie wątpić w swoje małżeństwo, a jej życie z ukochanym okaże się jednym wielkim kłamstwem.

Kiedy 4 odcinek serialu "Felicita" w TVP1?

Odcinek 4 "Felicita" będzie miał premierę w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.30 w TVP1.

Felicita. ZWIASTUN nowego serialu TVP, którego premiera 7 września