Felicita, odcinek 15: Zośka odkryje szokującą prawdę o Kamilu. Piotr będzie musiał się tłumaczyć - ZDJĘCIA

Zośka będzie chciała wyjaśnień od Piotra w 15. odcinku „Felicita”

W 13. odcinku „Felicita” akt notarialny potwierdził, że Kamil i Giulia wspólnie kupili dom. Zośka będzie chciała dowiedzieć się, co Piotr wiedział o sprawach Kamila i jego zobowiązaniach wobec włoskiej rodziny. Zdjęcia, które trafią w jej ręce, skłonią ją do kolejnej konfrontacji ze wspólnikiem męża. Tym razem nie wystarczą jej ogólne wyjaśnienia. Piotr będzie musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, jak dobrze znał sytuację Kamila.

Co więcej, w 15. odcinku „Felicita” Ewka przypomni sobie rozmowę z Kamilem. Informacja może okazać się istotna dla Zośki, która od kilku odcinków próbuje zrozumieć, jak wyglądało życie jej zmarłego męża we Włoszech.

Oliwia będzie cierpieć przez milczenie Davide w 15. odcinku „Felicita”

Oliwia nadal będzie przeżywać sytuację z Davide. Dziewczyna nie będzie potrafiła poradzić sobie z jego milczeniem i brakiem odpowiedzi. W 14. odcinku „Felicita” coraz bardziej martwiła się o chłopaka, a jego zachowanie wzbudzało w niej wiele pytań. Widzowie wiedzą, że Davide ma poważne problemy rodzinne, a jego ojciec używa wobec niego przemocy fizycznej. Czy Oliwia dowie się wreszcie prawdy?

Enzo wpadnie w panikę w 15. odcinku „Felicita”

Niepokój pojawi się również w Polignano. Enzo wpadnie w panikę, kiedy zobaczy Vito w towarzystwie Marco i Franceski. Spotkanie tej trójki wywoła jego gwałtowną reakcję i stanie się jednym z bardziej nerwowych momentów odcinka.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 15

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 15. zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

Felicita: O czym jest serial? Kto w nim występuje?

Produkcja TVP „Felicita” to 26-odcinkowy serial obyczajowy zrealizowany we współpracy polsko-włoskiej, którego reżyserem jest Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książka „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na warszawskiej psycholożce, Zośce. Kobieta razem z córką, Oliwią, wyrusza do Polignano a Mare w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadane w liście napisanym przez zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi podwójne życie mężczyzny, który miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do części nieruchomości. Walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają Zośkę i Oliwię do konfrontacji z przeszłością i rozpoczęcia nowego etapu w życiu w serialu „Felicita”.

W rolach głównych widzowie mogą oglądać:

Laurę Breszkę jako Zośkę,

Dawida Ogrodnika jako Kamila,

Klementynę Karnkowską jako Oliwię,

Orianę Celentano jako Giulię,

Francesca Petita jako Davide,

Annę Dereszowską jako Ewkę.

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Karolina Porcari o serialu "Felicità"