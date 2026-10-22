Zdrada, odcinek 8: Paweł dla Julii zerwie współpracę z Hubertem! Bezwzględny teść nie pozwoli mu odejść - ZWIASTUN

Czy Paweł odejdzie z firmy Czarcińskiego w 8 odcinku serialu "Zdrada"?

Niewierny Paweł w 8 odcinku serialu "Zdrada" dość szybko uświadomi sobie, że po tym jak jego sekretny romans z Julią się wydał, nie tak szybko rozpocznie nowe życie z kochanką. I nie chodzi tylko o to, że Eliza nie pozbiera się po zdradzie Pawła i nie pozwoli mu odejść. Na odejście nie zgodzi się też teść prawnika, Hubert Czarciński. Tuż po tym jak Paweł ogłosi mu swoją decyzję o zakończeniu ich współpracy, "biznesmen" przypomni, że zbyt wiele o nim wie, by mógł pożegnać się z jego firmą. - Nie! Nikt nie zna mojej firmy tak, jak ty - zaprotestuje Hubert.

- W Polsce są tysiące adwokatów! - Paweł nie odpuści, nie podejrzewając nawet, do czego jest zdolny Czarciński.

Bezwzględny Hubert w 8 odcinku "Zdrada" nie będzie ukrywał, że nie zamierza pozwolić prawnikowi odejść na własnych warunkach. - Myślisz, że ja pozwolę ci ot tak po prostu odejść? Jesteś jednym z nas, czy ci się to podoba czy nie - zacznie mu grozić.

Także Julia nie będzie świadoma tego, że obietnica Pawła raczej są bez pokrycia. - Zamierzam z tym skończyć... Nie chcę narażać ciebie na żadne niebezpieczeństwo. A tym bardziej twojego syna!

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Joachim zmusi Beatę do zmiany zeznań w sprawie Bartka w 8 odcinku serialu "Zdrada"?

W 8 odcinku serialu "Zdrada" syn Huberta, Bartek (Dobromir Dymecki), wciąż będzie przebywał w areszcie po tym, jak ciotka Beata (Grażyna Szapołowska) podważyła jego alibi, potwierdzając, że feralnej nocy był na miejscu tragedii. Policja przesłuchuje go w związku ze śmiercią Ludwika Karolczaka (Wojciech Machnicki) i Mileny (Walentyna Sizonenko).

Zaniepokojony rozwojem wydarzeń Czarciński wyśle zaufanego człowieka, Joachima, do Beaty. Jego zadaniem będzie nakłonienie żony Ludwika do zmiany zeznań. Joachim spróbuje skłonić ją do ustępstwa, powołując się na pieniądze należne Hubertowi.

- Gotów jest odpuścić i byłby niezwykle wdzięczny, gdyby pani ze swojej strony zechciała przemyśleć kwestię pewnego zeznania - przekaże wdowie.

Jednak Beata nie ustąpi w 8 odcinku serialu "Zdrada". - Powiedz mu, żeby spadał – odpowie stanowczo. Joachim nie da za wygraną i ostrzeże kobietę przed reakcją Czarcińskiego. Tylko czy Beata ugnie się pod presją i zmieni zeznania, by wesprzeć rodzinę?

- Hubert będzie bardzo niezadowolony, jeśli podtrzyma pani swoje zeznania. Zna go pani – wie, jaki jest nieustępliwy - uprzedzi ją Joachim.

Zwrot w śledztwie Patryka w 8 odcinku serialu "Zdrada"

Tymczasem śledztwo po śmierci Karolczaka przyniesie nieoczekiwany zwrot. Patryk (Dawid Ogrodnik) zostanie pilnie wezwany przez policjantów przesłuchujących Bartka w sprawie odkrycia śledczych...

Kiedy 8 odcinek serialu "Zdrada" w telewizji Polsat?

Odcinek 8 serialu "Zdrada" będzie emitowany w czwartek, 22 października 2026 r., o godz. 21.40 w telewizji Polsat.