"La Promesa", odcinek 527. Vera wyznaje Lopemu powody kradzieży pieniędzy ojca

W 527. odcinku serialu "La Promesa" Vera, która w rzeczywistości nosi imię Mercedes, postanowi wyjawić Lopemu powody kradzieży pieniędzy swojego ojca, Don Gonzala, oraz przyczyny rozpoczęcia nowego życia z dala od krewnych. Jej motywacją nie była jedynie chęć wzbogacenia się. Despotyczny arystokrata usiłował całkowicie podporządkować sobie córkę i zaplanować jej niechcianą przyszłość, w tym zaaranżowane bez jej zgody małżeństwo. Przerażona ojcem i jego możliwymi reakcjami dziewczyna uznała zabranie gotówki za jedyną szansę na ucieczkę oraz zdobycie niezależności. Ta szczera spowiedź pomoże Lopemu w pełni zrozumieć dawne losy ukochanej.

Curro i Matilde zbliżają się do siebie w 527. odcinku "La Promesy". Zazdrosna Martina wybucha

Sprawy sercowe Martiny kompilują się z każdym dniem. Bohaterka wciąż nie umie zaakceptować faktu, że Curro wykazuje zainteresowanie Julią. Już w 525. odcinku "La Promesy" wyznała Catalinie, iż odczuwa zazdrość o swojego kuzyna. Wkrótce pojawi się jednak następne źródło jej zmartwień, ponieważ relacja łącząca Curra i Matilde stanie się znacznie bliższa. Rosnąca między nimi zażyłość zostanie szybko dostrzeżona przez Martinę, która nie zdoła utrzymać nerwów na wodzy. Obserwując układające się stosunki tej pary, dziewczyna wybuchnie gniewem. Pozostaje pytanie, czy ta zazdrość przerodzi się w otwarty konflikt Martiny z Matilde.

Teresa ma dość zachowania Marcela w 527. odcinku "La Promesy" i grozi ujawnieniem prawdy

Równolegle narastają kłopoty Teresy związane z jej małżonkiem. Marcel od pewnego czasu zaniedbywał swoje obowiązki, a jego postawa budziła wyraźną niechęć wśród reszty pałacowej służby. Napływające skargi ostatecznie wyczerpią cierpliwość kobiety. W 527. odcinku "La Promesy" zirytowana sytuacją Teresa ogłosi zamiar ujawnienia wszystkim prawdy o ich związku. Takie oświadczenie może pociągnąć za sobą bardzo poważne skutki dla przyszłości tego małżeństwa.

"La Promesa - pałac tajemnic", odcinek 527. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

Premierowa emisja 527. odcinka produkcji "La Promesa - pałac tajemnic" odbędzie się w środę, 25 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Widzowie znajdą nową odsłonę historii także w internetowym serwisie TVP VOD. Na tej platformie streamingowej można również nadrobić wszystkie wcześniejsze epizody hiszpańskiego serialu.

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