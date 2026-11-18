"La Promesa – pałac tajemnic", odcinek 523. Lorenzo mówi rodzinie o zabójstwie Gregoria

Wątek dotyczący Gregoria przybiera niezwykle dramatyczny obrót. Przez kilka ostatnich epizodów Manuel usilnie starał się z nim skontaktować, co ostatecznie udało mu się w 520. odcinku, kiedy to złożył mężczyźnie pewną ofertę. Niedługo potem, w 522. odsłonie produkcji, sierżant Burdina przekazał Rómulowi informację o zamordowaniu Gregoria, a teraz ta wstrząsająca prawda wyjdzie na jaw i dotrze do wszystkich lokatorów posiadłości.

W nadchodzącym, 523. epizodzie to właśnie Lorenzo weźmie na siebie obowiązek powiadomienia rodziny o zabójstwie Gregoria, co pociągnie za sobą dalsze, poważne konsekwencje. W murach La Promesy zjawią się funkcjonariusze policji, ale Rómulo podejmie próbę umniejszenia wagi ich obecności. Taka postawa ochmistrza wywoła niemałe zdziwienie, biorąc pod uwagę fakt, że śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie zbrodni, a już w kolejnym odcinku sierżant Burdina ujawni przed Rómulem kopertę, którą zabezpieczono przy zwłokach.

"La Promesa", odcinek 523. Służba ukrywa przed Petrą kolejny błąd Marcela

Równolegle z policyjnym śledztwem, pracownicy niższego szczebla będą musieli zmierzyć się z własnym kryzysem. Zespół obsługujący posiadłość zdecyduje się zataić przed surową Petrą następną wpadkę Marcela, który od samego początku swojej pracy jako nowy lokaj generuje wyłącznie problemy. Już w 521. odcinku María poskarżyła się Teresie na to, że jej małżonek wdaje się w romanse z pokojówkami. Teraz dojdzie do kolejnego incydentu, który bezwzględnie musi pozostać tajemnicą przed ochmistrzynią, co stawia pod znakiem zapytania szansę na to, że Marcelo kiedykolwiek zacznie rzetelnie wypełniać powierzone mu zadania.

"La Promesa", odcinek 523. Manuel i Jana planują podróż do Madrytu po ślubie

Sformalizowanie związku w pełnej konspiracji otworzy przed Manuelem i Janą drogę do budowania wspólnego życia. Zakochani przez bardzo długi okres ukrywali łączącą ich relację, a ze względu na lęk Jany przed reakcją krewnych wybranka, para zorganizowała wszystkie przygotowania do uroczystości w całkowitej dyskrecji. Przypomnijmy, że w 519. odcinku Manuel wyjawił swojej ukochanej termin ceremonii uzgodniony z duchownym, natomiast w 523. epizodzie bohaterowie oficjalnie zostali małżeństwem.

Tuż po tych wydarzeniach Manuel przystąpi do organizacji wspólnego wyjazdu do Madrytu. Ta wyprawa będzie stanowić przełomowy moment dla dwojga ludzi, którzy dotychczas byli zmuszeni maskować swoje uczucia przed całym światem. Pozostaje jednak pytanie, czy ta ucieczka do stolicy faktycznie zagwarantuje im upragniony spokój na nowej drodze życia.

"La Promesa", odcinek 523. Curro wyznaje Julii prawdę o śmierci Paco

Bardzo trudne emocje staną się także udziałem Julii. Po tym, jak w 522. odcinku Martina zrelacjonowała Currowi rozterki dręczące dziewczynę, chłopak osobiście zainicjuje niezwykle bolesną rozmowę. W trakcie spotkania Curro przekaże Julii szczegółowe informacje dotyczące śmierci Paco, co będzie miało ogromne znaczenie w świetle jej dotychczasowych dociekań na temat frontowych przeżyć obu mężczyzn. Chociaż jeszcze w 514. epizodzie Curro kategorycznie domagał się od niej zaprzestania pytań o wojnę, teraz sam zmieni front i z własnej woli przybliży jej tragiczny finał historii Paco.

"La Promesa – pałac tajemnic", odcinek 523. Gdzie i kiedy oglądać w TVP2?

Telewizyjna premiera 523. odcinka hiszpańskiego hitu "La Promesa – pałac tajemnic" odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 w stacji TVP2. Widzowie, którzy wolą śledzić losy bohaterów w internecie, znajdą najnowszy epizod również na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie zgromadzono także wszystkie dotychczas wyemitowane odsłony tej produkcji.

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