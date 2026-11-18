Telewizyjna Jedynka emituje serial "Akacjowa 38" w dni powszednie, od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Mimo że widzowie zobaczyli już wiele epizodów, fabuła produkcji staje się coraz bardziej porywająca. Kolejne sekrety i spiski skutecznie przyciągają przed ekrany rzesze fanów. Jakie wydarzenia czekają na mieszkańców tytułowej ulicy w nadchodzącym tygodniu? Nadchodzące dni przyniosą mnóstwo emocji oraz zupełnie nowe zwroty akcji. Poniżej prezentujemy dokładne opisy poszczególnych odcinków.

Jak dobrze znasz czarne charaktery z serialu "Akacjowa 38"? Pytanie 1 z 10 Cayetana to w rzeczywistości córka służącej Fabiany, a nie arystokratka. Prawda Fałsz Następne pytanie

"Akacjowa 38" odcinek 1009. Poniedziałek 30.11.2026. Problemy Carmen z Raulem

Carmen zmaga się z poważnymi problemami wychowawczymi, ponieważ jej syn Raul dopuszcza się kradzieży i okazuje jej brak szacunku. Tymczasem ksiądz Telmo zwraca się z prośbą do Ursuli o sprowadzenie Alicii Villanueva. Duchowny chce, aby kobieta ujawniła osobę, która zapłaciła jej za oczernienie go przed Lucią. Z kolei Flora nie kryje oburzenia planami El Peny dotyczącymi wyjazdu do Afryki. Fabiana sugeruje jej jednak wyrażenie zgody, ostrzegając przed dożywotnim żalem ze strony ukochanego. W tym samym czasie Rosina nabiera przekonania, że uczący rysunku profesor Venancio podrywa Susanę.

"Akacjowa 38" odcinek 1010. Wtorek 1.12.2026. El Pena wyjeżdża do Afryki

Nauczyciel rysunku organizuje dla Rosiny i Susany wyjątkowe zajęcia, podczas których w roli niespodzianki pojawia się przystojny model. W międzyczasie Trini żąda od ojca Telma odprawienia specjalnego nabożeństwa, mającego uchronić jej przyszłe dziecko przed rudymi włosami. Carmen zwraca się do Servanda z prośbą o przyjęcie Raula na przyuczenie i pomocnika. Choć dozorca przystaje na tę propozycję, młody chłopak kategorycznie odmawia służenia komukolwiek. Mimo oporu duże wrażenie robi na nim wzajemna solidarność służby oraz ich gotowość do niesienia sobie pomocy w trudnych chwilach. Z kolei El Pena ignoruje sprzeciw Flory i wyrusza na afrykańską wyprawę.

"Akacjowa 38" odcinek 1011. Środa 2.12.2026. Samuel blokuje kontakt księdza Telmo z Lucią

Raul postanawia zmienić swoje dotychczasowe zachowanie. Chłopak bierze się do pracy na poddaszu, gdzie czyści piecyk i pomaga Servandowi przy naprawie krzeseł, co wywołuje ogromną radość u jego matki Carmen. W tym samym czasie Susana zmaga się z wyrzutami sumienia, uważając szkicowanie nagiego mężczyzny za grzech, podczas gdy Rosina czerpie z tego zajęcia wielką przyjemność. Z kolei Samuel uniemożliwia księdzu Telmo rozmowę z Lucią, przez co duchowny nie może wyjaśnić kobiecie, że nie dopuścił się na niej gwałtu.

"Akacjowa 38" odcinek 1012. Czwartek 3.12.2026. Model Alexis umiera na oczach Rosiny i Susany

Podczas pozowania do aktu dla Rosiny i Susany żywy model Alexis dostaje ataku astmy i umiera bezpośrednio na oczach przerażonych kobiet. Tymczasem ksiądz Telmo aranżuje spotkanie z Gutierrezem, czyli woźnicą, który zabrał go niegdyś wraz z Lucią do pustelni. W wątku służby Servando po raz kolejny surowo upomina Raula. Po tej reprymendzie chłopak przepada bez wieści, lecz wkrótce wychodzi na jaw, że przez całą dobę ciężko pracował na targowisku, aby sprawić matce piękny szal. Mieszkańcy ulicy dyskutują natomiast o projektowanych przepisach dotyczących zniesławienia, które niebawem mogą zacząć obowiązywać.

"Akacjowa 38" odcinek 1013. Piątek 4.12.2026. Śmierć woźnicy Gutierreza i ucieczka kobiet

Woźnica Gutierrez dociera na umówioną rozmowę z ojcem Telmo, jednak zostaje postrzelony i kona na oczach duchownego. W tym samym czasie przerażone Susana i Rosina porzucają leżące na podłodze zwłoki Alexisa i rzucają się do ucieczki, drżąc w obawie o własne dobre imię. Z kolei Samuel przekazuje Lucii w prezencie kilka dzieł sztuki wymagających renowacji, ale obdarowana ma wątpliwości, czy powinna przyjąć to zadanie. Tymczasem Lolita wspólnie z Florą planują wystartować w nadchodzącym konkursie dla cukierników.

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