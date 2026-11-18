Nowe życie Marysi po Arturze w kolejnych odcinkach „M jak miłość”!

W nowych odcinkach „M jak miłość” los w końcu uśmiechnie się do boleśnie doświadczonej Marysi, która musiała zmagać się z kolejnym romansem swojego niewiernego męża i jego kolejnym wyborem młodszej kochanki. Oczywiście, Rogowska ogromnie to przeżyła, zwłaszcza, że nie był to pierwszy raz, a Artur przysięgał, że to się więcej nie powtórzy. Ale stało się, czego żona nie była mu już w stanie darować. Mimo, że wciąż pozostała rozdarta.

Jednak, gdy w 1961 odcinku „M jak miłość”, po wcześniejszych chwilach w domu Mostowiaków, takich jak dawniej, zobaczy go z Joanną, to wszystko się zmieni! Wtedy Marysia postanowi definitywnie zakończyć swoje małżeństwo z niewiernym Arturem i raz na zawsze pozbyć się go ze swojego życia. Wówczas Rogowska nie tylko wystąpi o rozwód, ale także zmieni ich wcześniejsza wspólną sypialnię, ale także i siebie, przez co nie będzie już przypominać ponownie zdradzonej kobiety.

Trójka adoratorów zawalczy o Rogowską w nowych odcinkach „M jak miłość”!

Tym bardziej, że w kolejnych odcinkach „M jak miłość” zakręci się obok niej lawina adoratorów. I nie będzie tu chodziło wyłącznie o Jerzego Wielickiego (Marcin Kwaśny), któremu wcześniej uratowała życie na Mazurach, za co mężczyzna wyjątkowo jej podziękował. Ale na tym nie poprzestanie i w nowych odcinkach odnajdzie ją w Grabinie, gdzie także zjawi się z bukietem pięknych czerwonych róż ku ponownej zazdrości Artura! Jednak już nie tylko on!

Wszystko przez to, że w nowych odcinkach „M jak miłość” obok odmienionej Marysi zakręci się jeszcze dwójka innych adoratorów, granych przez Dariusza Wnuka i Michała Milowicza, których widzowie mieli już okazję oglądać w „M jak miłość”. Pierwszy z nich, prywatnie życiowy partner serialowej Natalki (Dominika Suchecka), występował w serialu jeszcze przed swoją ukochaną w latach 2012-2013, wcielając się w postać Michała Ozona, toksycznego kochanka Magdy (Anna Mucha).

A drugiego fani mogli oglądać nie tak dawno, bo na początku 2026 roku, w specjalnym odcinku „Walentynki z M jak miłość”, gdzie wcielił się w rolę Andrzeja, internetowego ukochanego Simony (Agnieszka Fitkau-Perepeczko), z którą miał spotkać się w Grabinie. Jednak już wtedy zdecydowanie bardziej do gustu przypadła mu właśnie Marysia aniżeli przyjaciółka Barbary (Teresa Lipowska). Czyżby teraz sobie o niej przypomniał i o nią zawalczył, skoro Rogowska już będzie wolna?

Kogo wybierze Marysia w kolejnych odcinkach „M jak miłość”?

A może w kolejnych odcinkach „M jak miłość” i Dariusz Wnuk i Michał Milowicz pojawią się w zupełnie innych rolach, jako nowi bohaterowie? Czy jednak będą kontynuować te wcześniej, tyle, że już oboje przerzucą się na Marysię, o którą będą rywalizować z Jerzym?

„Kulisy M jak miłość” pokazują, że panowie stoczą niezłą walkę o serce Rogowskiej, do której zdecydowanie będzie przemawiał Wielicki, u boku którego będzie najbardziej szczęśliwa. Ale i postać grana przez Dariusza Wnuka nie będzie bez szans, bo przy nim Marysia pogłębi się w głębokiej zadumie.

Jednak nieco inaczej sprawa znów będzie wyglądać przy Michale Milowiczu, którym jednak Rogowska znów nie będzie zainteresowana, bo gdy ten zbliży się do niej, aby ją pocałować, to Marysia się odsunie. Może właśnie dlatego, że ktoś stanie im na drodze, co szybko odkryje sam zszokowany bohater!

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