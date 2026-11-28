Artur znów pojawi się w domu Mostowiaków w 1961 odcinku „M jak miłość”!

W 1961 odcinku „M jak miłość” Artur znów zawita do domu Mostowiaków, po tym, jak Marysia wcześniej zgodzi się, aby zajmował się osłabioną Barbarą. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że Mostowiakowa jedynie jemu będzie w stanie powiedzieć prawdę o swoim samopoczuciu i wcale się nie pomyli.

Wszystko przez to, że już w 1961 odcinku „M jak miłość” Barbara zacznie żalić się Arturowi, co tak naprawdę jej dolega i czemu jest, w takim, a nie innym stanie.

- Bardzo tęsknię za tymi starymi czasami – przyzna mu Barbara.

Rogowski zwierzy się Barbarze w 1961 odcinku „M jak miłość”!

Oczywiście, w 1961 odcinku „M jak miłość” Artur doskonale zrozumie Barbarę. Zwłaszcza, że sam będzie odpowiedzialny za taki stan rzeczy, a co za tym idzie i za odczucia seniorki, której także będzie mu brakować. Podobnie zresztą jak i Basi (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz), które po jego kolejnym romansie zdecydowanie staną po stronie Marysi.

- Najbardziej to ja za rodziną tęsknię – przyzna jej Artur.

W tym momencie w 1961 odcinku „M jak miłość” skruszony Rogowski spojrzy się na teściową, szukając u niej zrozumienia i wsparcia, jakim do tej pory go obdarzała. Ale reakcja Mostowiakowej nie pozostawi złudzeń, że Artur sam będzie sobie winien takiej sytuacji. Szczególnie, że wciąż będzie miał nie do końca szczere intencje!

Marysia przejrzy zakłamanego męża w 1961 odcinku „M jak miłość”!

Wszystko przez to, że w 1961 odcinku „M jak miłość” Artur spotka się jeszcze ze swoją kochanką, która zechce od niego w końcu poważnej deklaracji co do ich wspólnej przyszłości. Joanna otwarcie spyta Artura, czy jakby Marysia pozwoliła mu wrócić do siebie i do rodziny, to czy by się na to zdecydował. Ale Rogowski zdecydowanie zaprzeczy!

- A gdyby teraz twoja żona pozwoliła ci wrócić, wróciłbyś? - spyta go Joanna.

- Przecież wiesz, że nie... – zapewni ją Artur.

I w 1961 odcinku „M jak miłość” tyle będzie z jego nieszczerych zwierzeń Barbarze. Jednak Marysia nie da się nabrać mężowi. Zwłaszcza, gdy sama nakryje go na schadzce z Joanną, która przekreśli już wszystko, bo Rogowska w końcu zdecyduje się złożyć pozew o rozwód i raz na zawsze zakończyć małżeństwo ze zdradzieckim mężem.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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