Turecki serial "Panna młoda" (oryginalny tytuł "Gelin") zadebiutował nad Bosforem w 2024 roku, natomiast na antenie TVP2 pojawił się 20 stycznia 2025 roku w paśmie zajmowanym wcześniej przez "Miłość i nadzieję". Fabuła skupia się na wcześnie osieroconej Hancer, która musiała szybko nauczyć się samodzielności. Aby zdobyć pieniądze na leczenie brata, młoda kobieta zgadza się na aranżowany ślub z Cihanem, a zawarte z rozsądku małżeństwo niespodziewanie zmienia się w miłość.

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Streszczenie 269. odcinka serialu "Panna młoda". Emisja we wtorek 8 grudnia 2026

Premierę 269. odcinka "Panny młodej" w TVP2 zaplanowano na wtorek 8 grudnia 2026 roku. W nowej odsłonie Engin wyjawia Cihanowi, że poniósł porażkę w sprawie dotyczącej Beyzy. Sama Beyza kieruje groźby pod adresem Yoncy, a Mukadder posuwa się do kłamstw i szantażu wobec Sinem.

W tym samym odcinku Hancer kładzie swój pamiętnik na biurku Cihana. Z kolei Cemil otrzymuje bardzo korzystną ofertę pracy.

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Ile odcinków liczy "Panna młoda" w TVP2? Kiedy finał serialu?

Według wstępnych doniesień polska emisja telenoweli ma liczyć około 320 odcinków, choć Telewizja Polska nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tej liczby. Data finału pozostaje więc nieznana. Zdjęcia do produkcji w Turcji wciąż trwają, co otwiera TVP drogę do ewentualnego zakupu kolejnych epizodów i wydłużenia obecności Hancer oraz Cihana na ekranie.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra główne role?

W postacie uwikłane w rodzinne spory, tajemnice i miłosne perypetie wcielają się popularni w Turcji aktorzy. Główną rolę Hancer gra Talya Çelebi, a partneruje jej Cenay Türksever jako Cihan Develioglu. W obsadzie znaleźli się także między innymi Betigül Ceylan występująca jako Mukadder, Can Tarakcı kreujący postać Cemila oraz Çisel Kuşkan, która odgrywa rolę Beyzy.

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