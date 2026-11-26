Turecki serial "Panna młoda" (oryginalny tytuł „Gelin”) miał swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, natomiast na antenie TVP2 zadebiutował 20 stycznia 2025 roku. Produkcja zajęła w paśmie emisyjnym miejsce "Miłości i nadziei". Przedstawia losy wcześnie osieroconej Hancer, która musiała nauczyć się samodzielności i dla opłacenia leczenia brata zgodziła się na aranżowane małżeństwo z Cihanem, co niespodziewanie przerodziło się w miłość.

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Streszczenie 270. odcinka serialu "Panna młoda". Premiera 9 grudnia 2026 roku

Telewizja Polska wyemituje 270. odcinek serialu w środę 9 grudnia 2026 roku w TVP2. W tej odsłonie zdesperowany Melih pojawi się w rezydencji, a Cihan chwyci za broń. Hancer zdecyduje się wyznać mu całą prawdę dotyczącą dziecka. W tym samym czasie Fadime wyklnie Meliha, natomiast Mukadder będzie próbowała cofnąć podjęte wcześniej pochopne decyzje.

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Ile odcinków liczy "Panna młoda"? Plany emisyjne Telewizji Polskiej

Emisja produkcji w Polsce cały czas trwa. Ze wstępnych informacji wynika, że Telewizja Polska przygotowała co najmniej około 320 odcinków, więc do końca pozostało ich jeszcze kilkadziesiąt, choć oficjalna data finału nie została dotąd ogłoszona. W Turcji losy Hancer i Cihana są wciąż kontynuowane, dlatego polscy widzowie mogą zobaczyć kolejne odsłony, o ile nadawca zdecyduje się na dalszą emisję.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto wciela się w głównych bohaterów?

Główne role w serialu „Panna młoda” odgrywają Talya Çelebi jako Hancer oraz Cenay Türksever wcielający się w Cihana Develioglu. Obok nich na ekranie występują Betigül Ceylan w roli Mukadder, Can Tarakcı jako Cemil oraz Çisel Kuşkan grająca Beyzę. Postacie z rodziny Develioglu oraz ich bliskiego otoczenia tworzą pełną intryg opowieść o aranżowanym małżeństwie, rodzinnych sekretach i uczuciu rodzącym się w najmniej oczekiwanych okolicznościach.

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