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Intryga Cansel w „Dziedzictwie”. Zakochani napotkają problemy przed zaręczynami
Cansel zamierza za wszelką cenę odwlec w czasie oświadczyny Poyraza i Nany. Zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo syn liczy się ze zdaniem matki, postanowi zmanipulować Cennet. Podpuszczona przez nią przyszła teściowa Nany wysunie wobec narzeczonych następne żądania, które okażą się niezwykle trudne i mogą zniweczyć ich plany.
Będzie to kolejny sprawdzian cierpliwości dla Poyraza, który otwarcie deklaruje, że chce jak najszybciej poślubić Nanę. Już w 1082. odcinku „Dziedzictwa” mężczyzna nalegał na matkę, by przyspieszyć ślub z pominięciem rodzinnych reguł. Cennet wymagała jednak poszanowania tradycji, przez co przygotowania szły wolniej, niż oczekiwał jej syn.
Dziedzictwo, odcinek 1085. Cennet postawi Nanie i Poyrazowi trudne warunki
Przywiązanie Cennet do rodzinnych obyczajów stanie się narzędziem w rękach Cansel. Ulegając jej podszeptom, matka Poyraza zażąda od młodych spełnienia nowych, wyjątkowo trudnych wymogów, wykraczających poza standardowe przygotowania do zaręczyn. Zrealizowanie tych oczekiwań może sprawić parze ogromny kłopot.
Wcześniej, w 1081. odcinku „Dziedzictwa”, Cennet wyraziła wreszcie zgodę na tradycyjne oświadczyny i ze wzruszeniem przekazała Nanie własną sukienkę zaręczynową na znak przyjęcia jej do rodziny. W 1082. odcinku, gdy Poyraz coraz mocniej naciskał na szybki ślub, Nana pod okiem przyszłej teściowej uczyła się haftu, szykując prezent ślubny dla narzeczonego. Teraz Cansel znowu skomplikuje położenie zakochanych i postawi pod znakiem zapytania to, czy zdołają oni uchronić zaręczyny przed odwołaniem.
Kiedy oglądać 1085. odcinek „Dziedzictwa”? Data i godzina emisji w TVP1
Stacja TVP1 pokazuje premierowe odsłony „Dziedzictwa” codziennie o godzinie 16.00. Emisję 1085. odcinka zaplanowano na piątek, 4 grudnia 2026, a po premierze telewizyjnej wszystkie epizody trafiają również do serwisu internetowego TVP VOD.
„Dziedzictwo” (Emanet). Fabuła i obsada tureckiej telenoweli
Ciesząca się popularnością telenowela „Dziedzictwo” (oryginalny tytuł to Emanet) opowiada o walce o rodzinę, miłości oraz tragedii. Osierocony mały Yusuf zostaje oddany pod opiekę surowego wuja Yamana, a pojawienie się skromnej ciotki chłopca, Seher, wywołuje silne emocje. Choć początkowo dzieli ich niechęć, a wrogowie knują intrygi, opiekunów z czasem zaczyna łączyć uczucie stanowiące jedyną nadzieję dla dziecka.
Kolejne sezony przynoszą dramatyczny zwrot akcji oraz nieodwracalną stratę, z którą muszą poradzić sobie bohaterowie. Po tym, jak Yaman Kırımlı ginie, obowiązek opieki nad małym Yusufem i kontynuowania jego dziedzictwa przejmuje Nana Maryam.
Sytuację dodatkowo komplikuje widmo deportacji Nany, dlatego w jej życiu pojawia się Poyraz, chcący uchronić kobietę przed wyjazdem, a świat Yusufa przed kolejnym rozpadem. Zawarte przez nich z rozsądku fikcyjne małżeństwo staje się źródłem nowych relacji, emocji oraz napięć. W obsadzie produkcji znaleźli się między innymi:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf