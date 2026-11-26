Intryga Cansel w „Dziedzictwie”. Zakochani napotkają problemy przed zaręczynami

Cansel zamierza za wszelką cenę odwlec w czasie oświadczyny Poyraza i Nany. Zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo syn liczy się ze zdaniem matki, postanowi zmanipulować Cennet. Podpuszczona przez nią przyszła teściowa Nany wysunie wobec narzeczonych następne żądania, które okażą się niezwykle trudne i mogą zniweczyć ich plany.

Będzie to kolejny sprawdzian cierpliwości dla Poyraza, który otwarcie deklaruje, że chce jak najszybciej poślubić Nanę. Już w 1082. odcinku „Dziedzictwa” mężczyzna nalegał na matkę, by przyspieszyć ślub z pominięciem rodzinnych reguł. Cennet wymagała jednak poszanowania tradycji, przez co przygotowania szły wolniej, niż oczekiwał jej syn.

Dziedzictwo, odcinek 1085. Cennet postawi Nanie i Poyrazowi trudne warunki

Przywiązanie Cennet do rodzinnych obyczajów stanie się narzędziem w rękach Cansel. Ulegając jej podszeptom, matka Poyraza zażąda od młodych spełnienia nowych, wyjątkowo trudnych wymogów, wykraczających poza standardowe przygotowania do zaręczyn. Zrealizowanie tych oczekiwań może sprawić parze ogromny kłopot.

Wcześniej, w 1081. odcinku „Dziedzictwa”, Cennet wyraziła wreszcie zgodę na tradycyjne oświadczyny i ze wzruszeniem przekazała Nanie własną sukienkę zaręczynową na znak przyjęcia jej do rodziny. W 1082. odcinku, gdy Poyraz coraz mocniej naciskał na szybki ślub, Nana pod okiem przyszłej teściowej uczyła się haftu, szykując prezent ślubny dla narzeczonego. Teraz Cansel znowu skomplikuje położenie zakochanych i postawi pod znakiem zapytania to, czy zdołają oni uchronić zaręczyny przed odwołaniem.

Kiedy oglądać 1085. odcinek „Dziedzictwa”? Data i godzina emisji w TVP1

Stacja TVP1 pokazuje premierowe odsłony „Dziedzictwa” codziennie o godzinie 16.00. Emisję 1085. odcinka zaplanowano na piątek, 4 grudnia 2026, a po premierze telewizyjnej wszystkie epizody trafiają również do serwisu internetowego TVP VOD.

„Dziedzictwo” (Emanet). Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Ciesząca się popularnością telenowela „Dziedzictwo” (oryginalny tytuł to Emanet) opowiada o walce o rodzinę, miłości oraz tragedii. Osierocony mały Yusuf zostaje oddany pod opiekę surowego wuja Yamana, a pojawienie się skromnej ciotki chłopca, Seher, wywołuje silne emocje. Choć początkowo dzieli ich niechęć, a wrogowie knują intrygi, opiekunów z czasem zaczyna łączyć uczucie stanowiące jedyną nadzieję dla dziecka.

Kolejne sezony przynoszą dramatyczny zwrot akcji oraz nieodwracalną stratę, z którą muszą poradzić sobie bohaterowie. Po tym, jak Yaman Kırımlı ginie, obowiązek opieki nad małym Yusufem i kontynuowania jego dziedzictwa przejmuje Nana Maryam.

Sytuację dodatkowo komplikuje widmo deportacji Nany, dlatego w jej życiu pojawia się Poyraz, chcący uchronić kobietę przed wyjazdem, a świat Yusufa przed kolejnym rozpadem. Zawarte przez nich z rozsądku fikcyjne małżeństwo staje się źródłem nowych relacji, emocji oraz napięć. W obsadzie produkcji znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Który turecki serial najbardziej lubisz? "Panna młoda" "Dziedzictwo" "Złoty chłopak" Inny

9