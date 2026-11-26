Wyrachowana Domańska dostanie bolesną nauczkę od Marcina w 1965 odcinku "M jak miłość"

To Marcina w 1965 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że to Elżbieta Domańska stoi za hejtem na Kamę w internecie. Mało tego, to pani prezes nasłała na jego żonę oszustkę Lilkę (Monika Sznajder), która oskarżyła ją o zniszczenie włosów i napuściła prawnika, by wytoczyć fryzjerce proces w sądzie , wyciągnąć od niej odszkodowanie zniszczyć salon Kamy.

Po odkryciu intrygi Domańskiej w 1965 odcinku "M jak miłość" Marcin obmyśli sposób, jak się na niej odegrać. Nie pozwoli bowiem na to, żeby Elżbieta, która się na niego uwzięła, dalej bezkarnie odgrywała się na Kamie za to, ze Chodakowski odtrącił bizneswoman.

Najpierw w 1965 odcinku "M jak miłość" Marcin zaprosi Domańską na spotkanie do bistro "Nasz Zielony Sad", gdzie nie da po sobie poznać, że już wie o jej podstępie. Ale to dopiero początek, bo w rewanżu za ostatni wieczór z Domańską i jej mężem Arturem, teraz Chodakowski zaprosi panią prezes z małżonkiem na kolację do siebie.

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Tak przebiegnie kolacja Chodakowskich z Domańską i Arturem w 1965 odcinku "M jak miłość"

Podczas kolacji z Domańską i Arturem w 1965 odcinku "M jak miłość" Marcin przejdzie do ataku na panią prezes. Atmosfera podczas tego wieczoru od razu zrobi się nerwowa, a Elżbieta będzie robiła dobrą minę do złej gry, by dalej brnąć w zaparte, że to nie ona nasłała oszustkę Lilkę na salon Kamy i nakręciła cały hejt.

Marcin zdemaskuje Domańską przed jej mężem w 1965 odcinku "M jak miłość"

W obecności Artura, który w 1965 odcinku "M jak miłość" nie będzie zaskoczony intrygą Elżbiety, bo doskonale zna jej zamiary wobec Marcina i Kamy, detektyw postanowi zadać Domańskiej ostateczny cios. Zdemaskuje jej podłą zagrywkę wobec Kamy i da wyraźnie do zrozumienia, że nie chce mieć z nią nic wspólnego

Czy to oznacza koniec Domańskiej w 1965 odcinku "M jak miłość"? Czy tym samym Elżbieta i jej mąż Artur znikną z życia Kamy i Marcina na zawsze?

Nic bardziej mylnego, bo teraz pani prezes obmyśli kolejny ruch wobec Kamy, którego Chodakowski nie przewidzi... Będzie chciała załagodzić "konflikt", proponując Kamie odszkodowanie. Ale to będzie zwykła łapówka w zamian za milczenie Chodakowskiej.

Kiedy 1965 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1965 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 14 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2