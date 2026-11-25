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Turecki serial „Panna młoda” (oryginalny tytuł „Gelin”) zadebiutował w Polsce 20 stycznia 2025 roku na antenie TVP2, gdzie w pasmie emisyjnym zastąpił produkcję „Miłość i nadzieja”. Nad Bosforem emisja ruszyła w 2024 roku. Fabuła skupia się na wcześnie osieroconej i zmuszonej do samodzielności Hancer, która dla opłacenia leczenia brata decyduje się na aranżowany ślub z Cihanem, co nieoczekiwanie zmienia się w uczucie.
„Panna młoda” odcinek 265. Co wydarzy się w czwartek 3 grudnia 2026?
Premiera 265. odcinka telenoweli na antenie TVP2 odbędzie się w czwartek 3 grudnia 2026 roku. W nadchodzącej odsłonie Hancer składa Cihanowi obietnicę, że już więcej nie dojdzie do jej spotkania z Melihem. Z kolei rozmowa Engina z Beren wzbudza zazdrość u Sili.
W tym samym czasie Derya oraz Cemil czynią przygotowania do nagrania filmiku. Dochodzi również do konfrontacji, w której Hancer przyciska Mukadder do muru w kwestii Sinem, jednak kobieta utrzymuje, że nic się nie wydarzyło.
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Ile odcinków liczy „Panna młoda”? Kiedy finał serialu w Polsce?
Produkcja należy do dłuższych tureckich telenowel i dotychczas powstały trzy sezony obejmujące łącznie 325 odcinków. Ponieważ oryginalny metraż każdego z nich wynosi około dwóch godzin, na potrzeby polskiej telewizji materiał jest dzielony na krótsze części, co mniej więcej podwoi ostateczną liczbę epizodów.
Prace nad serialem i jego emisja w Turcji wciąż trwają, dlatego całkowita liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Polscy widzowie na finał historii Hançer i Cihana poczekają bardzo długo, a śledzenie losów bohaterów może zająć nawet kilka lat.
Obsada serialu „Panna młoda”. Kto gra główne role w tureckiej produkcji?
W postacie pierwszoplanowe wcielają się Talya Çelebi grająca rolę Hançer oraz Türkseve występujący jako Cihan. Pozostali członkowie obsady to:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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