Turecki serial „Panna młoda” (oryginalny tytuł „Gelin”) zadebiutował w Polsce 20 stycznia 2025 roku na antenie TVP2, gdzie w pasmie emisyjnym zastąpił produkcję „Miłość i nadzieja”. Nad Bosforem emisja ruszyła w 2024 roku. Fabuła skupia się na wcześnie osieroconej i zmuszonej do samodzielności Hancer, która dla opłacenia leczenia brata decyduje się na aranżowany ślub z Cihanem, co nieoczekiwanie zmienia się w uczucie.

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„Panna młoda” odcinek 265. Co wydarzy się w czwartek 3 grudnia 2026?

Premiera 265. odcinka telenoweli na antenie TVP2 odbędzie się w czwartek 3 grudnia 2026 roku. W nadchodzącej odsłonie Hancer składa Cihanowi obietnicę, że już więcej nie dojdzie do jej spotkania z Melihem. Z kolei rozmowa Engina z Beren wzbudza zazdrość u Sili.

W tym samym czasie Derya oraz Cemil czynią przygotowania do nagrania filmiku. Dochodzi również do konfrontacji, w której Hancer przyciska Mukadder do muru w kwestii Sinem, jednak kobieta utrzymuje, że nic się nie wydarzyło.

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Ile odcinków liczy „Panna młoda”? Kiedy finał serialu w Polsce?

Produkcja należy do dłuższych tureckich telenowel i dotychczas powstały trzy sezony obejmujące łącznie 325 odcinków. Ponieważ oryginalny metraż każdego z nich wynosi około dwóch godzin, na potrzeby polskiej telewizji materiał jest dzielony na krótsze części, co mniej więcej podwoi ostateczną liczbę epizodów.

Prace nad serialem i jego emisja w Turcji wciąż trwają, dlatego całkowita liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Polscy widzowie na finał historii Hançer i Cihana poczekają bardzo długo, a śledzenie losów bohaterów może zająć nawet kilka lat.

Obsada serialu „Panna młoda”. Kto gra główne role w tureckiej produkcji?

W postacie pierwszoplanowe wcielają się Talya Çelebi grająca rolę Hançer oraz Türkseve występujący jako Cihan. Pozostali członkowie obsady to:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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