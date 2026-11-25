Giray organizuje zasadzkę w 1085. odcinku „Dziedzictwa”. Prokurator Sinan na celowniku

Śledztwo w sprawie zabójstwa Ezgi zmierzało ku szczęśliwemu końcowi, jednak w 1085. odcinku serialu „Dziedzictwo” dojdzie do kolejnych niebezpiecznych wydarzeń. Giray przygotuje brutalną pułapkę na Sinana, przez co prokurator znajdzie się pod ostrzałem i cudem ujdzie z życiem. Zorganizowany atak udowodni, że bezwzględny wróg nie zamierza rezygnować i zrobi wszystko, aby powstrzymać dochodzenie.

Uniewinnienie Aynur w „Dziedzictwie”. Sinan szuka zleceniodawcy morderstwa

Zagrożenie ze strony Giraya wiąże się bezpośrednio z wcześniejszą walką o oczyszczenie Aynur z zarzutów. W 1081. odcinku sprytny plan dziewczyny pozwolił Sinanowi i Czarnej złamać Turguta oraz skłonić go do wyjawienia prawdy o zbrodni. Dzień później sprawca oficjalnie przyznał się do winy, ale konsekwentnie krył swojego zleceniodawcę. Choć w 1083. odcinku Aynur została uniewinniona i wyszła na wolność, prokurator postanowił kontynuować śledztwo, dopóki prawdziwy mocodawca nie trafi do więzienia.

Sinan Aysan znajduje pogróżki. Co wydarzy się w 1085. odcinku „Dziedzictwa”?

Kolejny trop zaprowadzi Sinana, Czarną i Ibrahima do opuszczonego magazynu. W trakcie przeszukiwania hali prokurator znajdzie na biurku kartkę zaadresowaną bezpośrednio do niego. Zapisana na papierze treść jednoznacznie zdradzi zamiary przeciwnika: „SINAN AYSAN!! Ty mnie nie znajdziesz, ale ja cię dopadnę i odbiorę ci życie. CZEKAJ!!”.

Strzelanina przed magazynem w „Dziedzictwie”. Prokurator Sinan zostaje ranny

Zaledwie chwilę po odczytaniu wiadomości autor groźby przejdzie do czynów. Gdy śledczy opuszczą budynek, w ich stronę padną strzały, a zaskoczeni funkcjonariusze i prokurator natychmiast schronią się za zaparkowanym przed magazynem samochodem. W trakcie wymiany ognia kula trafi Sinana w rękę. Obrażenia okażą się niegroźne i mężczyzna wyjdzie z zasadzki cało.

Tajemnica Sinana w 1085. odcinku „Dziedzictwa”. Aynur zauważa opatrunek

Po powrocie prokurator postara się zachować spokój, aby nie wywoływać paniki. Spotka jednak Aynur, która od razu dostrzeże jego zabandażowane przedramię i z niepokojem zacznie dopytywać o przyczynę skaleczenia. Sinan zataj przed ukochaną prawdę o strzelaninie, ponieważ w obawie o jej bezpieczeństwo nie będzie chciał dokładać jej zmartwień po niedawnych traumatycznych przeżyciach. Przez te obawy mężczyzna nie zdecyduje się również na szczerość, gdy dziewczyna będzie próbowała ustalić, co wcześniej chciał jej wyznać.

Kiedy oglądać 1085. odcinek „Dziedzictwa”? Data i godzina emisji w TVP1

Stacja TVP1 pokazuje premierowe odcinki telenoweli „Dziedzictwo” codziennie o godzinie 16.00. Emisja 1085. odcinka odbędzie się w piątek, 4 grudnia 2026. Po premierze telewizyjnej wszystkie epizody trafiają również do sieci na platformę TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo”? Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Telenowela „Dziedzictwo”, nosząca oryginalny tytuł „Emanet”, opowiada o miłości, tragedii oraz walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana, a wkrótce w ich życiu pojawia się skromna ciotka chłopca, Seher. Mimo początkowej niechęci oraz intryg wrogów między opiekunami rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się jedyną nadzieją dla dziecka.

W dalszych sezonach bohaterowie mierzą się z nieodwracalną stratą po śmierci Yamana Kırımlıego. Opieka nad małym Yusufem i zadanie kontynuowania dziedzictwa zmarłego spadają wówczas na barki Nany Maryam.

Sytuację dodatkowo komplikuje groźba deportacji Nany. Aby uchronić kobietę przed wyjazdem i ponownie nie rozbijać świata Yusufa, pojawia się Poyraz, który bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszone okolicznościami małżeństwo z rozsądku prowadzi do nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W obsadzie produkcji znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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